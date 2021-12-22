2022年伺服器產業成長看俏，整體幅度應會高於前兩年，主要動能來自於疫情的推遲、半導體的缺產能、英特爾新平台的升級，以及5G Open RAN架構的漸成氣候，獲點名的受益股包括信驊(5274)、廣達(2382)、緯穎(6669)、嘉澤(3533)等。

隨著全球疫情爆發，改變消費者工作、上學模式，對網路需求雲端建置更加強烈，但由於2020年受無法開工而推遲的建置需求，又遇上2021年IC零組件缺料影響，故預估將2022年伺服器產業成長將超越前兩年，有機構預期，全球伺服器出貨量於2021年年增5%，2022年由美系資料中心帶動，且Intel/AMD於明年第二季到第四季間更換CPU，引發換機需求，加上O-RAN陸續導入電信商，預估2022年年增約6.4%。

根據IDC數據顯示，白牌伺服器佔全球出貨量比重逐年增加，從2018年的25%提升至第三季約35%。由於美系雲端客戶有自己的設計 且議價能力高，直接跟ODM代工廠廠合作客製化的產品趨勢不變，預估2022年底將會達39%。美系雲端業者2020年建置計畫受疫情影響，於2021年初陸續開始復甦，但由於晶圓代工廠成熟製程產能供不應求，雲端業者面臨IC缺料，2021年旺季不明顯，預期因缺料影響之遞延訂單將使2022年成長率較優，其中Meta、微軟預估年增20~25%、Amazon、Google則約10~15%。

英特爾自今年第一季底開始陸續出貨Icelake晶片，今年預估滲透率約20%，預估2022年將提升至50~60%，而下一代Eagle stream平台預計於明年第二季底小量出貨，2022年底滲透率約20%。AMD EPYC第三代Milan於2021年出貨不順，市占率提升較預期慢、僅有10%，但2022年因掌握較多IC基板產能且明年第四季將推出第四代平台Genoa，市佔率有望提升至16~18%。2021年ARM系統市佔率3%，預估2022年Amazon採用率提高至30~35%帶動，ARM系統將可達6%。

全球5G基地台持續佈建，電信商為了降低基地台成本，紛紛宣布投入Open RAN架構，減少傳統電信設備商的控制，根據電商巨頭樂天表示 可節省基地台建置成本30~40%。根據機構估算，全球行動通訊網路基礎設施市場規模每年約在450億美元左右、2022年O-RAN 硬體產值約12億美金，成長近80%，雖對照一年1000億美金的伺服器市場占比仍低，但成長空間大仍值得關注。

受惠於美系雲端建置持續成長，加上Open RAN架構的漸成氣候，法人也點名相關受益股有股后信驊(5274)、廣達(2382)、緯穎(6669)、嘉澤(3533)等。