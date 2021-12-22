美股隔夜走低。恆指開高1.09%，午後乏力，科技股仍為助攻主力。

周三香港恆生指數收漲131.00點或0.57%，為23102.33點，為連二漲。國企股(H股)漲53.76點或0.66%，為8195.23點。

科技指數漲1.29%，騰訊漲0.5，阿里巴巴漲0.87%，美團漲0.6%。

汽車股大漲3.4%，小鵬汽車漲6%，長城汽車漲5%，比亞迪漲3.5%。

短視頻公司在周二暴跌後，周三嗶哩嗶哩大漲6.0%，快手漲0.06%。在直播網紅薇婭遭重罰補繳13.4億人民幣稅款之後，中國省級當局要求名人和直播主在2022年前報告與稅務有關的不當行為，進行自我審查，在2021年底前糾正錯誤，主動向稅務機關報告。

內房股普遍下跌，潤地跌1.8%，碧桂園跌1.3%，中國恆大跌4.0%。

富智康漲5.88%，報1.26港元。該集團印度子公司BFIH將分拆，並在印度兩個股市(孟買證交所和印度證交所)上市，分拆完成後，預計富智康持股比例將不少於75%，BFIH財務業績將計入富智康的財報中。

國泰航空漲0.2%。由於新的旅行限制，該公司宣布下個月取消部分往來香港的航班。

中國移動漲%。該公司在A股的IPO，周三啟動線上和線下申購，發行價為57.58人民幣，預計最高募資金額將達560億人民幣。