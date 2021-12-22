澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周三排除在聖誕節重啟封鎖措施的可能性，他表示，Omicron變種病毒雖導致新冠病毒的新增確診數創下新高，但目前醫院處理的情況良好。

在達到疫苖接種目標後，澳洲在聖誕節假期前放寬了防疫限制措施，這也讓該國現在正面臨高傳染性Omicron變種病毒帶來的挑戰。

澳洲聯邦和州領導人周三召開內閣緊急會議，討論如何應對不斷增加的確診病例。由於感染者越來越多，澳洲檢測機構的量能已嚴重吃緊。

在召開內閣緊急會議後，莫里森在記者會上表示，儘管確診病例不斷增加，但醫院和公衛系統的運作仍然良好。但當然，它們將面臨考驗。

即使單日確診數持續激增並頻創新高記錄，但與Delta變種病毒引發的上一波疫情相比，目前的住院率和死亡率較低。莫里森強調，澳洲不會再進行封鎖。

他表示，澳洲人非常努力想在這個聖誕節團聚，我們不想破壞它。我們今天達成共識的其中一件事，就是我們不會再重回封鎖，我們不想重回封鎖。

莫里森並堅持限制病毒傳播終歸是個人責任，雖然「強烈建議」在室內戴口罩，但政府不會實施全國性的強制規定。

不過，除了人口最多的新南威爾斯州，澳洲大多數州政府都已經下令居民在公共建物的室內場所必須戴上口罩。新南威爾斯州周三通報3763個新增病例，為連續第二天創新高。前一天該州通報的單日確診數首度突破3000例。