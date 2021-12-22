今年共機頻擾台，很多人擔心兩岸擦槍走火，但財信傳媒董事長謝金河認為，最敏感指標就是新台幣可看出端倪，「貨幣的穩定，是國家經濟力最顯著的指標」；今年台股大漲20%、南韓漲3.12%；台幣升2.5%、韓元貶8.35%，從股匯兩大數據顯示，「台灣的經濟力優於南韓」。

謝金河在臉書發文談到全球貨幣的效應，先是提到一度岌岌可危的土耳其里拉，

上演雲霄飛車的戲碼，在土耳其總理艾爾多安（Tayyip Erdogan）提出存款擔保承諾，向存戶掛保證，盤中急跌至18.36兌一美元的土耳其里拉，突然急遽向上拉升至11.36，這是今年土耳其里拉從5.6左右兌一美元持續貶值以來，首度出現的拉升。

謝金河提到，今年全球波動最激烈的貨幣，一個是土耳其里拉，另一個是阿根廷披索，披索呈現45度角的貶值走勢，從67.65跌到102.15，迄今為止，仍然沒有看到止跌跡象；而土耳其里拉首度出現拉升，但在基本面沒有改善前，恐怕只有心理上的拉踞。

土耳其除了幣值暴跌，另一大考驗是通膨。謝金河說，「今年土耳其通貨膨脹率19.89%，為了抵抗貨幣貶值，土耳其人民搶購iPhone手機試圖保值，土耳其年輕人前途茫茫，找不到就業機會。為了力抗貨幣貶值，艾爾多安換了三個央行總裁，理論上，要力挽貨幣貶值，應採取加息的手段，偏偏艾爾多安反向操作，土耳其經濟一團混亂。這次艾爾多安口頭掛保證，會有多大強度？還要繼續看下去。」

儘管今年共機不斷擾台，很多人擔心兩岸擦槍走火，不過謝金河認為，最敏感指標就是新台幣，目前匯率相對穩健，「今年台股大漲20%，南韓漲3.12%，台幣升2.5%，韓元貶8.35%，這顯示台灣的經濟力優於南韓。」

他強調，台幣兌美元從2016年的33.838元升至現在27.8元左右，這代表台灣價值提升，而且，台幣大升，台灣的出口每個月都成長，剛剛公布的11月外銷接單655億美元，這是十分驚人的數字，也預告第四季出口會格外亮麗。