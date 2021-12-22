中國外交部發言人趙立堅22日主持例行記者會。記者提問美國國務卿布林肯21日與立陶宛總理席莫尼特通電話時稱，注意到有公開報導顯示，中國海關不為立陶宛貨物或者含有立陶宛零件的貨物清關，並拒絕立國進口申請。上述做法已構成「經濟脅迫」。美支持立方，並致力於志同道合國家共同抵禦中方「脅迫性」外交和經濟行為。趙立堅表示，立陶宛應自省而非抱美國大腿。並重申「我昨天已經提醒立方，試圖耍花招，推卸責任，混淆視聽，無助於解決問題。」

趙立堅指出，當前中立關係面臨嚴重困難，責任完全在立方。所謂中方有關部門停止為立陶宛貨物清關，拒絕立陶宛進口申請的說法均不屬實。如果個別產品輸中遇到技術問題，企業可通過正常管道向中方主管部門反映。美方罔顧事實，藉機無理指責中方，根本站不住腳，只能暴露其挑撥離間的真實用心。

趙立堅指出，美國是搞經濟脅迫、軍事脅迫的冠軍，在世界上廣受批評。美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，甚至通過編造謊言等手段肆意打壓別國企業，手段層出不窮。中國一不動輒搞霸凌制裁，二不搞長臂管轄，三不無理打壓別國企業，何來脅迫之說？

「我昨天已經提醒立方，試圖耍花招，推卸責任，混淆視聽，無助於解決問題。」趙立堅說，立陶宛應該做的事正視中方、正視中立關係出現困難的癥結，從自身尋找原因，承認並認真糾正錯誤，而不是去抱美國人的大腿。美方也應秉持客觀公正立場，停止顛倒黑白、煽風點火。