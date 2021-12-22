金州勇士本季風雲再起，這讓金塊後衛小瑞弗斯（Austin Rivers）很不高興，他在2014至2018年在快艇，加上在火箭的時期，都被勇士統治著西區。小瑞弗斯最近在IG直播說：「金州勇士現在看起來很強，我痛恨這樣，我一點都不喜歡，我厭倦了那支該死的球隊。他們有年輕球員、老將的優秀混搭。」

除了不爽勇士隊，小瑞弗斯還批評勇士的球迷，「你們去年還吵著要球隊賣掉威金斯（Andrew Wiggins），現在又回頭過來稱讚他了。」

小瑞弗斯的姊姊卡莉（Callie）嫁給了塞斯柯瑞（Seth Curry），塞斯的哥哥就是勇士主將史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）。勇士的成功絕對離不開柯瑞，小瑞弗斯很不願看到勇士再度稱霸，但沒有提到柯瑞。

威金斯去年球季中（2月）從灰狼被賣到勇士，在防守方面表現不錯。本季開打前的熱身賽他非常低迷，一度讓大家失望，總教練科爾（Steve Kerr）還得站出來替他說好話。現在威金斯狀態極佳，成為投籃命中率49%、三分球命中率42%的二刀流球員。

小瑞弗斯看起來是酸葡萄，不過一些美國媒體確實也喜歡把勇士當成聯盟的大反派，這對於資深勇士球迷來說可能不太公平。勇士從1990年代中期衰落成為萬年爛隊，一直到2012-13球季柯瑞成熟之後才開啟了新王朝，這是他們球迷守候十多年才等到的輝煌時代。