民進黨中常會，身兼黨主席蔡英文總統致詞表示，「我們不會把公投的結果，當作是民進黨的勝利」。

總統指出，公投順利結束，大家確實都很辛苦。這段時間以來，我們一再對外強調，公投沒有誰輸誰贏的問題。

她說，不過，四個案子都守下了，確實讓我們的施政方向可以延續，也讓朝野各界，以及國際社會，都能清楚看見台灣的民意。

她說，我要謝謝各位常委、黨部同仁，以及全體黨公職的努力。從10月27日中執會上，我們確定要全面展開社會溝通以來，這短短五十多天，「團結」兩個字，就是民進黨最好的寫照。

她說，我們所有的縣市首長、民意代表，都用一場又一場的說明會，加上站路口、掃市場，耐心和民眾溝通。

她說，中央和地方黨部的同仁，則是合作無間、使命必達，在最短的時間內，完成每一場活動、每一件文宣，我知道也都是大家全力投入的結果。我知道黨工們壓力很大，睡眠時間也不太夠，不過，成果確實是很棒的。

她說，我們再一次證明，只要團結，再怎麼樣的逆境，民進黨都衝得過去。

她指出，當我們足夠團結，支持者的力量也就會凝聚起來。這就是為什麼，公投前有許多年輕人，自願站在路口宣講。也有年長的支持者，手寫了簡單的標語，胸前、背後各黏一塊，像是「三明治」一樣，走在街上去表達主張。

她表示，我要謝謝每一位站出來的支持者，不論是身在南部、北部、中部、東部，還是離島，謝謝大家一起守住了台灣穩健前進的機會。

她強調，公投過後，眼前還有一些挑戰，包括18天後的中二選區補選、中正萬華區立委罷免，以及熱烈討論中的縣市合併升格等等問題。

她說，這些挑戰，都需要我們繼續團結，也繼續積極展開社會溝通，這樣，我們才能回應支持者的期許，並帶領著台灣不斷往前走。

她表示，我們保持努力，全力以赴，謝謝大家，你們都很棒。