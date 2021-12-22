台灣大哥大旗下音樂串流平台MyMusic揭曉《2021最新年度音樂點聽榜》，今年在多部熱門台劇、賣座國片與國際串流影音平台Disney+強勢登台的帶動之下，影視原聲帶、主題曲強勢霸佔MyMusic點聽排行榜。

其中《火神的眼淚OST》奪下MyMusic年度專輯冠軍，茄子蛋、琳誼分別為國片《當男人戀愛時》、台劇《俗女養成記2》創作的主題曲與插曲也分別獲得台語年度單曲榜第一、二名。

Disney+登台也捲起一波動畫電影原聲帶熱潮， MyMusic「迪士尼動畫電影主題歌單」在十一月點聽次數大幅增加近4倍！此外，韓流席捲全球，防彈少年團BTS、BLACKPINK成員ROSE、人氣女團TWICE強勢攻佔西洋榜與日語榜。

MyMusic持續優化會員的聆聽體驗，運用大數據分析用戶聽歌習慣，精準提供個人化音樂推播服務，協助樂迷更快找到自己喜歡的音樂，並不定期舉辦實體演唱會、國際音樂盛典線上直播等活動，提供會員更豐富的影音體驗與專屬權益，會員對各類型音樂活動的黏著度較去年同期成長89%。

歲末年終，MyMusic搶先預告明年1月31日除夕夜將線上直播《2022超級巨星紅白藝能大賞》，陪伴所有民眾守歲迎新年，即日起至12月28日止，申辦MyMusic指定會員方案，就有機會抽1月8日《2022超級巨星紅白藝能大賞》錄影門票2張，和親朋好友一起現場感受重量級巨星的舞台魅力。

華語歌曲向來為MyMusic用戶最愛的曲目類型，點聽佔比高達7成，今年由睽違965天終於推出全新單曲的天團五月天，以〈因為你 所以我〉拿下年度單曲冠軍，「動力火車」則以歌唱實力再度擄獲樂迷的心，專輯《因為都是愛》、單曲〈我很好騙〉皆入榜亞軍。年度華語冠軍專輯由《火神的眼淚OST》拿下，更以金曲創作才子韋禮安專為此劇打造的片頭曲〈因為是你〉最受樂迷喜愛。而台語排行榜可見新生代年輕台語歌手勢力崛起，金曲天團茄子蛋的〈愛情你比我想的閣較偉大〉稱霸單曲榜冠軍，創作新人琳誼以清新嗓音演唱〈蚵仔麵線〉拿下台語榜單曲亞軍，年度冠軍專輯則由金曲歌王蕭煌奇的《舞台》奪下。

年度西洋排行榜意外被亞洲音樂席捲，華語歌壇天后蔡依林與百大DJ R3HAB 合作的〈Stars Align〉奪下冠軍，擊敗澳洲新星樂洛伊小子與小賈斯汀合作的作品〈Stay〉。最佳金曲新人OZI推出的全新英語創作專輯《PEDESTAL》也直衝至西洋專輯排行榜第三名，僅次於小賈斯汀的新專輯《Justice》、流行搖滾天團魔力紅的《JORDI》。

此外，近年KPOP頻頻攻佔西洋排行榜，由天團BTS新曲〈Butter〉、國際女團BLACKPINK成員ROSE首張迷你專輯曲目〈On The Ground〉分別拿下熱門西洋單曲第3名與第4名。

有趣的是，從MyMusic排行榜中可看出今年KPOP也大舉入侵日語歌曲榜單，雖然日語單曲與專輯的排行榜首位仍由日本雙人音樂組合YOASOBI帶來的《THE BOOK》專輯與〈怪物〉單曲雙雙奪下，但韓國人氣女團TWICE推出的《Perfect World》搶占專輯榜亞軍，同名單曲〈Perfect World〉、〈Kura Kura〉入榜第4名、第5名，BTS的《BTS THE BEST》則拿下專輯季軍，單曲〈Film Out〉則名列單曲榜第2名。

極受關注的韓語年度榜單由國民妹妹IU以〈Celebrity〉和《LILAC》一舉拿下最佳單曲與最佳專輯雙料冠軍，IU不負眾望在MyMusic獨家線上直播的「Melon Music Awards 2021」頒獎典禮中一口氣抱走「年度專輯」、「年度藝人」、「最佳創作人」、「最佳女藝人」、「TOP10十大藝人」五項大獎，年度霸榜王實至名歸。

Podcast熱潮持續延燒，其中以雜談脫口秀、娛樂影音、學習類型最受用戶喜愛。MyMusic統計年度最受歡迎的Podcast節目，MyMusic自製節目《播音247》挾帶主場優勢，加上深入淺出的音樂分析與各界歌手名人的訪談，拿下年度第二名；故事類型podcast最讓大小朋友欲罷不能，童話故事、教養故事、獵奇故事就有23個節目佔據今年的前50名榜單。

此外，具有「回聽」價值優勢的學習類節目包含《聽天下》、《聽故事學英文》和《劉軒的How to人生學》三檔Podcast同時名列點聽人數、點聽次數榜前十名。