資誠PwC會計師事務所22日舉辦「稅務管理新時代－稅務治理及稅務數位解決方案」研討會，探討企業面對近年變化快速的國際稅務環境和稅務治理等議題，並提供實務案例及現場展示解決方案。

面對全球化、新科技及高度透明化的新環境，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長許祺昌表示，企業必須快速且即時掌握內外部大量資訊，稅務管理的發展也必須同步配合企業整體的永續發展策略和數位轉型方向並進，企業才能夠快速順應情勢，同時提高企業的競爭力。

資誠聯合會計師事務所稅務科技管理與稅務策略服務主持會計師曾博昇表示，近年國際和台灣的稅務法令變革十分快速，並且對於企業在財稅資訊方面揭露的透明度和一致性的要求日益嚴峻，加上國與國之間類似共同申報準則CRS的稅務資訊交換機制的建立，導致企業在法令遵循及合規的層面遇到前所未有的挑戰。

曾博昇也舉例，即將上路的受控外國公司法CFC或全球最低稅負制要求企業必須每年申報包含所有子公司的財務資訊、持股架構、股利分派金額、各項稅負繳納狀況或有效稅率計算等。資訊的蒐集、整理和判讀對於企業的財稅單位而言，勢必將產生更大量額外的作業成本與難度。

同時，在大數據技術運用下，各國稅務主管機關在資料蒐集、處理以及稽查的手法也已導入和運用數位技術，曾博昇認為，企業必須相應盡快做出調整和數位轉型，讓稅務管理具備更快速的反應能力和韌性，才能夠因應環境變化帶來的挑戰。

曾博昇建議，企業在導入數位化工具轉型稅務管理時，必須從整體稅務生態環境進行設想，結合營運目標、執行成本和經營效率等不同的面向考量，打造理想的稅務營運和管理體系。對於大型的跨國集團而言，稅務管理還需進一步針對搭配合適的科技工具或系統導入作為管理底層的基礎，從流程現況進行診斷和改善，進一步建立集團稅務風險管理架構，以集團稅務策略的實踐作為最終目標，為企業創造更高的價值。

以企業稅務管理常見痛點為例，像是企業管理有效稅率、企業總部掌握和管理海外子公司的稅務申報、集團內交易訂價落實、監控及調整，還有企業快速因應各地最新法規要求等。曾博昇建議，企業必須尋求適合自身需求的數位化解決方案，才能將稅務管理的提升與價值發揮至最大化。

資誠的稅務治理及數位解決方案，例如針對不同規模的企業以及不同面向的管理痛點，分別發展出相應的數位解決方案：稅務資料自動化處理工具，能讓企業在稅務資料的蒐集及整合達到即時性、正確度高且具有彈性。

而資誠稅務視覺化分析工具則協助企業能夠在龐雜海量的稅務資訊中迅速地找到重點，做出決策因應。

此外，資誠的一站式稅務ERP系統不僅具備資料處理自動化及分析視覺化的功能，更結合稅務管理思維與流程產出綜效，真正達到通過數位化將集團的稅務策略和目標落實在稅務管理的日常中。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師劉欣萍表示，根據資誠發布的《2021台灣企業領袖調查報告》發現，永續經營與ESG是近年企業在追求自身營運發展的過程中非常重視的使命與願景。

其中，稅務治理作為企業社會責任及公司治理的關鍵環節之一，也是更廣大的利害關係人相當關注的議題。企業在稅務治理的面向上需要更多的思考與提升，才能在變化快速的稅務環境中，維持企業永續發展的競爭力。

至於企業應如何提升稅務治理，劉欣萍指出，全球租稅環境的趨勢變化對於企業資訊的透明度和一致性的要求越來越高，例如：歐盟激進跨境稅務安排申報（DAC 6）要求納稅義務人必須揭露激進的租稅規劃。

而國別報告則是要求大型的跨國集團必須按照租稅管轄區揭露收入、稅前獲利及納稅情況等，搭配三層文檔的要求從價值鏈角度揭露集團的獲利動因和各成員在集團價值創造的主要具體貢獻。此外還有歐盟公開國別報告制度（草案）和全球最低稅負制等眾多法令變革，驅使企業必須提升稅務治理的深度與廣度。

劉欣萍建議，企業應架構合適的稅務治理策略，訂定目標和風險管控政策，針對風險管控進行分析和改善，並搭配適合的數位化工具讓稅務管理機制有效運作，才能落實企業的稅務治理，滿足企業永續發展的目標與期待。