全台老屋、老人問題多多，都更危老已躍居為新顯學，新北市住都中心有鑑於新北市屋齡達30年以上老屋已有高達76萬戶，占比超過4成，居住安全堪憂亟待更新，今（22）日宣布，與台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、新北市建築師公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會等五大專業機構，正式組成互惠便民的「新北都更大聯盟」，攜手擴大都更量能。

新北市府為加速推動都更，今年1月以行政法人成立新北住都中心，為國內第一處地方層級的都更專責機構。

今天新北市副市長、新北住都中心董事長陳純敬表示，目前中心負責的公辦都更有永和大陳社區等5案，民辦都更則有50餘案持續追縱與整合中，為強化都更專業服務、擴大都更量能及推廣都更教育訓練，新北市住都中心與台灣建築中心、新北市不動產開發商業同業公會、新北市建築師公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會等共組「新北都更大聯盟」，全面點燃都更薪火。

新北市住都中心表示，都更是一條漫長的道路，住都中心成立後積極接觸各專業團隊，未來將與各方合作，強化規劃、估價、設計品質及審議效能。

住都中心表示，未來在聯盟運作下，合作將不是口號，台灣建築中心可協助建築相關標章審查及認證、特殊結構審查、BIM應用；新北市不動產開發同業公會可進行投資可行性評估、推薦會員參與都更案公開評選；新北市建築師公會則可推薦其會員，尤其是具有創意的青年建築師參與都更相關建築文件、圖面製作及簽證。

至於新北市估價師公會，可推薦會員參與都更相關估價文件、報告書製作及簽證；而新北市都市更新學會則可推薦會員參與撰寫及審議都更事業及權利變換計畫，完整發揮成員專業實力。

住都中心表示，提到大聯盟，美國大聯盟是眾所皆知的棒球最高殿堂，每一支優秀的球隊都少不了出色的投手、捕手、打擊、守備及教練團，彼此專業分工合作，而堪稱大聯盟等級的都更團隊也一樣，包含建築師、估價師、都更規劃等優秀團隊，各自發揮所長，對新北市的城市發展與都市更新作出貢獻。

新北市住都中心成立迄今，將屆滿一年，已成功輔導數個新北市都更案，例如新莊公園一路海砂屋案權利變換計畫已核准，即將完成100％住戶整合並開始拆除；新店大溪地海砂屋社區，中心全程陪伴社區，舉辦都更法令說明會及駐點提供住戶諮詢、板橋文化路及蘆洲長安街社區則將委託中心進行全案管理。

住都中心今年度預計辦理120場都更說明會，除了在疫情期間首創都更三箭線上說明會以外，還加入由里長申請舉辦的里民都更說明會，未來透過「都更大聯盟」的專業機構合作，可建立專業、合作、互惠的都更模式，達成1+1大於2的效益。