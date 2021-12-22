客製化蛋糕製作時間長，且製作難度高所以價格不斐，但有網友花了21600元，竟拿到一個底層完全塌陷，公仔成品也不如預期的蛋糕，店家堅稱不是製做的問題所以不能退款，讓她氣憤直呼，「不夠專業就不要硬接單」，不少網友看了也相當傻眼。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，為了慶祝狗狗生日，她特地向朋友介紹的客製化蛋糕店，訂製一個要價21600元的客製化5層蛋糕，並請店家製做一個自家愛犬模樣的公仔，不料活動當天，蛋糕尚未搬下店家的車，她就看見蛋糕底部如土石流般的塌陷，讓她相當傻眼。

從照片可見，5層高的蛋糕配合聖誕節去做設計，上方還有原PO訂製的狗狗公仔，但讓人傻眼的是，底下2層的蛋糕如土石流般塌陷，布丁內餡和蛋糕全都裸露在外。

該名網友也PO出自家狗狗的照片，與店家製作的公仔相差甚遠，卻要價7千元且不可退款，讓她相當氣憤。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社公開版）

原PO透露，在聚會前一天她們有向店家要求先看成品照片，但店家卻以各種理由敷衍，當下看到蛋糕成品她也立刻和店家要求退貨，但店家表示，蛋糕是在運送過程中遭擠壓，不是他們製作的問題，所以費用須自行吸收，讓她氣得直呼，「能力不足、不夠專業，就不要硬接單」，提醒大家消費時一定要慎選店家。

不少網友看完照片紛紛留言表示，「21600，翻糖蛋糕都沒那麼貴」、「少個零就已經很多了」、「現在學做蛋糕來得及嗎」、「這種不能放軟餡料，上面的重量一壓下來一定被擠爆」、「這種當然直接拒收，太扯了，烘培社團一堆烘友做的都比這個漂亮啊」、「他這價位正常，不過成品做的不好」。

原PO昨(21)日更新貼文表示，店家目前已退款1萬4600元，但因為狗狗的公仔一隻要價7千元，堅持她們必須買下，不願退費，讓原來慶生的好心情，跟這個蛋糕一樣毀了。