根據《DailyView網路溫度計》調查民眾最愛前十大理財工具，前三名依然是股票、不動產及共同基金；此外，虛擬貨幣、ETF、期貨選擇權債券都名列其中。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查有哪些網友熱議的投資理財工具，前三大理財工具分別是方法，第一名至第五名分別是股票、不動產、共同基金、銀行儲蓄及保險等，這些工具都是民眾常用的理財方法。

然而從第六名至第十名理財方法，部份理財工具就較顛覆一般人的想法，分別是虛擬貨幣、ETF、期貨選擇權債券、債券及外匯外幣。

針對虛擬貨幣躍居第六名，《DailyView網路溫度計》營運長林慧珍指出，「虛擬貨幣」指的是沒有實體的貨幣，在投資方面通常用來指稱「加密貨幣」，例如超夯的比特幣、以太幣等，再加上元宇宙熱潮興起，越來越多人看好虛擬世界中的投資買賣，虛擬貨幣不像股票一樣這麼普及，難易度也比較高，甚至很未知，但就是因為這樣，這塊餅相對來講還沒有被占滿，有些人才認為「有利可圖」，此外，也有民眾認為「貨幣電子化是未來趨勢」。