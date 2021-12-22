「汪汪隊」玩具是現在小朋友們相當喜愛的卡通。（桃園市蘆竹警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市蘆竹區有名7歲小男童，原本與祖母一起到傳統市場購物，沒想到小男童看見另間商店架上陳列的「汪汪隊」玩具頓時被吸引過去，祖母當時忙著挑選商品，待回過頭才發現孫子不見，焦急的跑遍整個市場，所幸蘆竹警分局的員警發現男童，才結束了這場驚魂記。

有名7歲小男童和祖母相約要在冬至一起體驗搓湯圓，21日上午中午時2人手牽著手至傳統市場購買製作湯圓的材料，祖母忙於挑選商品時，沒想到小男童看見距離10公尺處的攤販上正在賣「汪汪隊」玩具 ，鬆開祖母的手、飛奔過去。

祖母付款完買好商品後，回頭時才意識到孫子不在身邊。同時，蘆竹警分局南崁派出所警員吳元耀、許紹沂擔服巡邏勤務，接獲市場攤販報案，有名孩童在市場內閒晃，身旁並無大人，於是請員警協助。

員警發現男童後，先安撫他不安的情緒，接著詢問關於家長的電話及家中地址，不料男童因為過於驚恐，完全無法正確回答，僅知道自己住在學校附近，於是員警便駕車載著這名男童，認了幾間國小，試圖引導男童找出回家的路。

員警開著巡邏車一路從吉林路開到中山路，再開到長春路上，男童才表示自己家似乎就在附近，經員警耐心引導後，終於在長壽三街上找到家。母親看見自己的兒子安全的站在警察身旁，開心的抱起男童，並頻頻向員警道謝，同時也馬上致電給仍在市場內尋找男童的祖母，這時全家才鬆了一口氣。

蘆竹警分局呼籲，家長應隨時注意幼童動向，不要讓孩子遠離視線，切勿因一時疏忽，而造成可能的意外發生。