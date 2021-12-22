桃園新屋范姜祖堂左橫屋活化再現風華。(文化局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市新屋區范姜古厝是具客家特色老屋，格局皆為三合院，外圍有磚牆圍繞建築呈口字型，其中范姜祖堂更是桃園市定古蹟，文化局日前修復左橫屋群今年獲客委會補助經費，將橫屋25個空間活化再利用24日開幕，除了展現其家族生活樣貌，未來也將串聯新屋區在地觀光景點，成為居民、遊客休閒好去處。

文化局指出，范姜家族在清朝乾隆年間來台開墾落腳新屋地區，先人在此起造新屋成為地名的由來，家族對於地方貢獻許多，譬如捐地建廟、創建學校、興建水利等。在祖堂左橫屋群修復完成後，雖然有開放民眾參觀，但室內空間卻只擺放宗親的收藏品太可惜，獲客委會補助420萬元進行活化，並以「橫屋點點」為主題，呈現昔日美好的記憶。

橫屋共25個空間，規畫為6大區域，包含「八音學堂」區，設有演奏與傳習功能空間，現場也展示八音樂器供民眾體驗；「朗讀光陰」區介紹范姜姓氏由來、遷徙聚居過程及老屋群風華，同時也呈現祭祀傳承精神；「習藝教室」區以客家文化傳承與教育為主，提供在地社團和及居民租借使用；「小藝廊」區提供展示空間，讓藝術創作者或收藏家進駐策展，「文化茶屋」區以當代簡約為設計風格，由宗親經營販售茶飲和點心，是舒適的休憩空間；「生活書屋」為開放空間、親子共學閱讀區。