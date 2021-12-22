大陸外交部發言人趙立堅今天（22日）主持例行記者會。有記者提問，美國國務卿布林肯21日同立陶宛總理希莫尼特通電話時稱，注意到中國海關不為立貨物或含有立部件的貨物清關，並拒絕立方進口申請。上述做法似已構成經濟脅迫，美支持立方，並致力於與志同道合國家共同抵制「中國脅迫性外交和經濟行為」。中方對此有何評論？

趙立堅表示，當前中立關係面臨嚴重困難，責任完全在立方，所謂中方有關部門停止為立陶宛貨物清關、拒絕立陶宛進口申請的說法均不屬實。如果立個別產品入華遇到技術問題，企業可通過正常渠道向中方主管部門反映。美方罔顧事實，藉機無理指責中方根本站不住腳，只能暴露其挑撥離間的真實用心。

趙立堅表示，美國是搞經濟脅迫、軍事脅迫的冠軍，在世界上廣受批評，美國泛化國家安全概念，濫用國家力量，甚至通過編造謊言等手段肆意打壓別國企業，手段層出不窮，中國一不動輒搞霸凌制裁，二不搞長臂管轄，三不無理打壓別國企業，何來脅迫之說。我們已經提醒立方，試圖耍花招、推卸責任、混淆視聽無助於解決問題。立陶宛應該做的是正視中立關係出現困難的癥結，從自身尋找原因，承認並認真糾正錯誤，而不是去抱美國人的大腿。美方也應秉持客觀公正立場，停止顛倒黑白、煽風點火。