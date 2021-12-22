日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )旗下代理的ARPG狩龍大作《WildBorn 野境重生》為歡慶聖誕節，營運團隊準備了一系列全新玩法等玩家們前來挑戰！今(22)日將展開特別聖誕節活動、各式全新系統與副本，還有新怪獸「庫斯托斯亞種」、「普瑞拿亞種」同步酷炫登場！

異國風情活動「聖誕節」歡慶降臨

《WildBorn 野境重生》全新改版中，推出聖誕節專屬活動！活動期間，野境世界將出現聖誕Boss「閃亮里穆斯」，它身上有著明顯的聖誕飾品，為了聖誕節而特別設計登場的節慶限定Boss！可透過個人任務、共鬥(多人)任務來兌換珍貴寶物與最高級SSR裝備；整個野境村莊為了迎接聖誕節到來，將特地設置聖誕村，還有期間限定的聖誕大餐可讓玩家體驗製作，吃下聖誕大餐後可獲得能力加成Buff喔！

聖誕節當然就是要拿出角色扮演的精神，怎可能少的了服裝呢！帥氣十足的聖誕服飾同步登場上架，快來選購、一同增添節慶氣氛！

異國風情活動「聖誕節」歡慶降臨

異國風情活動「聖誕節」歡慶降臨

異國風情活動「聖誕節」歡慶降臨

全新「飾品系統」閃亮上線

全新上線的「飾品」是提升戰力的貴重裝備，品質由N至SSR，各種品質代表不同的能力。SSR是最高品質的「飾品」，不同種類的飾品所賦予的加成能力也不一樣。飾品強化等級越高，就可從中獲得攻擊力、體力、屬性攻擊力與異常狀態抵抗力等附加能力，最高品質SSR甚至還可獲得減少傷害的特殊能力！

全新「飾品系統」閃亮上線

全新「飾品系統」閃亮上線

狩獵者的進階挑戰：「武器限定副本」

這次更新增了「武器限定副本」，在每一個關卡有限制需使用不同種類的武器，才能進行闖關。前往挑戰的狩獵者們，必須精通各種武器，才能順利完成挑戰！而「武器強化發光特效」會使狩獵者們身上的武器產生發光特效，強化等級越高擁有的光暈會越明顯，讓狩獵者走在村莊內都會被眾人投以羨慕的眼神！

狩獵者的進階挑戰：「武器限定副本」

狩獵者大回饋：「老玩家回歸活動」展開

《WildBorn野境重生》歡迎所有玩家回歸狩獵者的大家族，現在回歸登入就送SSR武器箱、成長支援箱、中級防具選擇箱(SR)、強化支援箱、高級霍特爾合約、最高級防具箱(SSR)與自選最高級武器箱(SSR)，眾多高階武器與材料，讓狩獵者們能迅速提升戰力來應付新環境，歡迎所有老玩家們一起強勢回歸！

全新改版「公會爭奪戰」、「大亂鬥副本」火熱上線

《WildBorn野境重生》多項改版隆重推出，其中「公會爭奪戰」是單人競爭模式，公會成員可透過「1 VS 1」、「1 VS 1道具」兩種玩法，在有限時間內與對手比拚誰能對Boss造成最多傷害，越強大的公會將獲得越多獎勵，還會在村莊內出現公會銅像表彰公會榮譽，觸碰銅像即能獲得額外能力加成！邀請所有狩獵者一起努力為公會榮耀而戰吧！

「大亂鬥副本」則是共鬥(多人)模式，推薦邀請朋友一起組隊挑戰，關卡內會同時出現多隻Boss，考驗朋友之間的默契分工合作！副本的難易度，會根據全隊等級高低自動調整，增添多變的樂趣。

全新怪獸「庫斯托斯亞種」凶暴出擊

新怪獸「庫斯托斯亞種」全身包覆著黑色甲殼、速度敏捷，以盤踞在自己的地盤上而聞名。「庫斯托斯亞種」的能量來源為大地植物，當該區域的植物全數枯竭後，無法順利獲得活動所需的光合作用能源，怪獸便會在情急之下從火山地區土地吸收能量，甲殼顏色也隨之變異成黑色，性情也變得更加凶暴。

全新怪獸「庫斯托斯亞種」凶暴出擊

全新怪獸「普瑞拿亞種」好戰出名

新怪獸「普瑞拿亞種」的紅色皮膚是由於曾經棲息地遷移至火山地區附近，為要適應新環境而身體引起了變異。牠們非常好戰，對侵犯自己地盤的生物會毫不猶豫猛撲，若是狩獵者看見他們可是要當心了！

全新怪獸「普瑞拿亞種」好戰出名

每隻新怪獸，都伴隨著一套套的新武器、新防具，來供各位狩獵者們蒐集。每套裝備的外觀、能力大不相同，就等著狩獵者們集齊套裝後發揮它們的威力吧！

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