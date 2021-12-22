為了更寫實呈現攀岩戲，於片場打造出高3米的巨大實體山壁。（威視提供）

由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾三十年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源。

今（22日）釋出精彩花絮「服裝操偶篇」，為呈現出電影中少年素還真初生之犢不畏虎、勇於挑戰極限的精神，安排了一場素還真在高聳陡峭的巨石上攀岩的情節。為了讓這場戲更加寫實，美術團隊特別在拍攝片場以1：1比例還原，打造出高3米、寬2米5的巨大實體山壁，並且在山壁上設置了許多特殊機關，甚至不停地揚起大量沙塵，讓視覺畫面更具危險及挑戰性。

而操偶師必須搭升降機升至3米高台，並在山壁旁做出攀爬、翻滾、閃避落石、甚至是失足墜落等超高難度的操偶表演，讓執行此戲的資深操偶師林奎協不禁坦言，因從未在3米高空中進行操偶，讓他十分緊張：「因為這是布袋戲從沒有做過的，也是我第一次坐上升降機做出高難度的演出，但完成後覺得還蠻好玩的！」

不僅在操偶演出做出重大突破，這次《素還真》在戲偶造型上，為了呈現少年的形象，造型團隊從偶頭製作及服裝設計上都費盡苦心，特別為素還真打造了7套全新造型，尤其是素還真使出經典招式「一人三化」時，同時出現的輕甲、戰甲、正裝散髮三種炫目的華麗造型令人為之驚艷；另外一套素還真攀岩時所穿的登山勁裝更是時尚感十足，就連登山包和釘鞋等細節都極為講究，多款造型皆令人耳目一新。

對此，監製黃亮勛解釋道，過往布袋戲為了讓觀眾方便辨認角色，每個戲偶無論是在戶外打鬥或在家休息都是穿著同一套服裝，「這次為了讓電影版更加寫實，為素還真打造出7套全新造型，幸好大眾對素還真認知度較高，讓他有條件突破戲偶限制，做出更多變化！」雖然正式預告中素還真的各種造型都是一閃即逝，卻仍然引起眼尖戲迷們的熱烈討論。該片將於明年1月28日農曆春節上映。