高雄巿長陳其邁22日受邀出席「AWS南台灣雲端產業論壇」時表示，高雄是港口，也是非常重要的航運樞紐，市府把亞灣舊城區變成5G AIoT創新園區，5G AIoT發展勢不可擋，高雄除了過去的實體港也將逐步發展成數位港。

首度在高雄舉辦的「AWS南台灣雲端產業論壇」聚集多位技術專家與業界菁英，分享最新雲端服務知識，包括產業智慧轉型、雲端物聯網應用服務、雲端AI機器學習服務及最新智慧製造與生活應用等，吸引業界逾400專家參與。

陳其邁表示，5G AIoT勢不可擋，產業正在結構性改變，市府將引進AWS、中華電信、中油、中鋼等龍頭企業，以大帶小帶領新創研發創新解決方案，透過公有雲連結全世界客戶，在競爭中搶得先機，共同打造高雄新藍海。

AWS台灣暨香港總經理王定愷透露，在陳其邁就任巿長2周內，AWS就舉辦第1場活動，過去一整年共舉辦12場活動，等於1個月就有1場，跟高雄在地企業以及新創有非常多的連結，接觸的業者超過2300位、輔導30家以上公司。