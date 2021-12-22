科際精密(4568)今天召開線上法說會，由於第四季有遞延效應，第四季淡季不淡，展望2022年，董事長張智指出，三大主要產品應用家電、醫療、汽車滲透率及新產品陸續上市，營收以雙位數成長為目標，對於2022年展望樂觀。

科際精密今年前三季營收10.13億元，稅後淨利1.11億元，每股盈餘3.76元，今年毛利率33.05％，低於去年同期的39.3％，主要美元貶值加上原物料上漲影響。第四季由於第三季有客戶晶片缺貨及疫情封城影響，出貨遞延到第四季及明年過年前，第四季可望淡季不淡，單季營收將優於去年同期，今年全年營收將創新高，法人預期全年每股盈餘落在4.6～4.9元之間。

產品營收占比部分，前三季家電占比49.42％、醫療應用29.74％、汽車應用17.72％、其它3.12％，公司估計未來三年維持這些營收占比。

董事長張智指出，今年營收呈雙位數成長，但毛利率受匯率、材料成本、運費上漲、缺工缺料影響下滑。2022年營收目標維持兩位數成長，主要動能包括：咖啡機水泵滲透率提升，目前已經超過7成，2022年希望應用到客戶全機型，另外，在客戶採購占比也有望提升。而在智能免治馬桶及掃拖機器人的水泵獲客戶採用，聖慈醫療有望開始出貨負壓傷口治療套裝，雖然初期一年幾千套，但長久發展樂觀。公司也預期2022年下半年匯率及出口運費改善及材料價格回穩，對毛利率提升有幫助。

在車用部分，主要提供氣動腰托與按摩系統，今年晶片短缺主要是汽車客戶受影響，導致拉貨動能下滑，預計明年第二季之後可以改善，客戶需求可望提升。

越南今年建置完成，明年三月試量產，越南廠1.5萬平方米，第一階段建置8000平分米廠房，初期將一部份血壓計產能移到越南廠商。

張智表示，科際精密對於產值大的應用市場持續提高產品滲透率，咖啡機水泵、咖啡機單向閥明年會貢獻營收，智能免治馬桶提供氣泵產品，未來希望客戶由水泵替代，水泵價格也會優於氣泵。

電動吸乳器目前德國客戶有需求，積極接洽訂單中；醫療氣墊床透過日本經銷商代理，切入日本醫療氣墊床前大三大客戶，2022年營收成長會明顯拉高。

新產品部分，居家掃拖機有機會拿到吸塵器大廠D公司訂單，一旦採用2023年會有明顯貢獻；香薰機主要客戶在美國，電動摩托車針對台灣市場，而微蒸烤箱(微波爐、蒸爐、烤箱三合一)產品提供大陸品牌廠。