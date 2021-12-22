外貿協會2021年「台北國際食品展」，自今(22)日起至25日在南港展覽2館舉行，同期舉辦「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」。貿協表示，今年展覽以虛實整合方式，實體及線上同步呈現食品產業上、中、下游供應鏈，提供全球買主一站式採購平台。

台北國際食品系列展集結28個國家、478家參展商，使用1120個攤位。行政院農委會的台灣館，以「台灣．領鮮創食力」為主題，針對農糧、畜禽、水產養殖、調理加工等，號召近110家優質農家及業者，傳遞台灣農業厚食力。其他各縣市政府專館則展示在地特色農特產品，如高雄館推出「高雄首選」、台南農業館以及嘉義縣與嘉義市館，共同帶來台灣好味道。

此外，今年食品展最大亮點之一為來自歐洲，首次登場的立陶宛國家館。邀集立陶宛食品局LitFOOD帶來25家廠商特色農產食品，如巧克力、麵包脆片、調味醬料等。其他國家館包含來自非洲的友邦史瓦帝尼王國館，展出空運來台的辣木粉、辣木茶、酪梨咖啡等；異國風味十足的中美洲及巴拉圭館帶來咖啡、可可、海產、牛肉等中南美洲物產。

台北國際食品系列展亦集結食品加工與包裝設備、包裝材料以及餐飲設備廠商。

貿協表示，台北國際食品系列展，展覽前三日限食品餐飲專業人士入場，並於12月25日開放民眾購票入場，每張票價新台幣300元，一票可通行全館。