台南首座救護品管教育中心啟用。（劉秀芬攝）

救護人員在教室訓練時，教官可於外面從大電視觀看救護員救護過程。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

籌畫2年、斥資730萬元，台南市首座救護品管教育中心22日啟用，台南市長黃偉哲親自到場觀看訓練過程，黃偉哲表示，消防局的院前急救成功率雖然逐年攀升，但好還要更好，不僅要思索如何把人救回來，還要提高患者預後的情形，所以救護品質的管理就顯得格外重要。

台南市消防局於佳里區原第3大隊舊隊部1、2樓建置救護品管教育中心，整合各項軟、硬體設備，透過影像、音效及特效打造一個擬真的模擬空間，並且利用高解析度攝影機，搭配生理監護儀，讓所有空間都能成為訓練場地，即便是細微的動作也難逃專業救護教官的法眼。

消防局透過院前常見的4種危急案件展示了品管中心的功能，黃偉哲跟救護教官們在1樓遠距離觀看各組救護人員在不同空間的操作，透過高倍數的攝影機，搭配65吋電視，清晰且即時的畫面又彷彿親臨現場，即便是細膩的靜脈注射也看得一清二楚。

配合行動訓練監護儀內建的各項數據，救護教官們可以依據操作人員的處置調整生命徵象，除了讓訓練更靈活，也能觀察操作人員的臨場反應，進而發現缺失、針對不足的地方加強訓練，達到提升救護品質的目的。

黃偉哲表示，他從上任後一直關注如何提升到院前緊急救護品質，去年4月開始所有一線救護車皆配備12導程心電圖機、今年汰換了8輛已屆年限的救護車；今天救護品管教育中心啟用，可模擬不同的事故情境，新進或初級救護員可以在很短時間內吸取經驗值，提升救護效率。

消防局局長李明峯表示，因為救護工作與民眾的生命、健康息息相關，所以雖然品質管理是一件吃力不討好、看似在挖掘缺失的工作，也絲毫不能懈怠，救護品管教育中心的啟用，代表台南市到院前緊急救護又往前跨了一大步。