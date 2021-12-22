繼辛丑年迎王平安祭典落幕後，「王船文化館」終於22日動土，由屏東縣長潘孟安親自主持。（謝佳潾攝）

繼辛丑年迎王平安祭典落幕後，「王船文化館」終於22日動土，由屏東縣長潘孟安親自主持。（謝佳潾攝）

繼辛丑年迎王平安祭典落幕後，「王船文化館」終於22日動土，由屏東縣長潘孟安親自主持。（謝佳潾攝）

繼辛丑年迎王平安祭典落幕後，「王船文化館」終於22日動土，由屏東縣長潘孟安親自主持，他說，這是國內首座以無形文化資產為主題的展示館、斥資7億打造，將於下科迎王年正式啟用，而後不用等3年，時時都能感受迎王的魅力。

潘孟安指出，「東港迎王平安祭典」是國家重要無形文化資產，與南州、小琉球形成的屏東3大迎王祭典，不僅成為聞名全台的重要宗教慶典，也次次掀起宗教文化觀光熱潮，為此，縣府一直積極設法保存屏東迎王平安祭典百年文化。

他說，這不只是歷史悠遠的祭典文化，匠心獨具的王船建造技術，更是屏東具代表性的傳統工藝，全是值得被永久保存的文化資產，因此特別感謝文化部支持王船文化館興建，完整典藏屏東迎王文化，傳承造船匠師智慧。

動土儀式遵循古禮，恭請東隆宮溫府千歲、七角頭，及10大宮廟神尊坐鎮護持，而文化部次長蕭宗煌也有出席，他說，雖名為「王船文化館」，但卻具備博物館本質，期許是座活的博物館、會說故事的博物館以及永續的博物館。

屏縣府指出，王船文化館的設計採「海」的意象，如上方開孔象徵王船龍目，建物下方折線則是海浪，而透過觀景台可遠眺大鵬灣，至於館內除展示有關王船文化的國定民俗、屏東縣內王船文化以及東港迎王平安祭典外，還將打造東港等比例大的實體王船作為典藏，藉此保存東港王船建造技術。

縣府說，同時也將透過新媒體科技打造沉浸式劇場，向觀眾介紹王船文化，另設有240席的多功能視聽室、研習教室、圖書室、典藏庫房、特展空間以及餐飲、商業空間等，具備完整博物館機能，預計2023年也就是下科迎王年啟用。