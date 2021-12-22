美中政策基金會於21日舉辦網上年度紀念活動。中國駐美國大使秦剛以視訊方式致詞。他指出，持續穩定發展的中國對美國不是威脅，而是重大機遇和利好。共同發展應該成為中美之間的重要公約數。

秦剛說，過去幾年來，中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民的根本利益。中國的發展是為了滿足人民對美好生活的嚮往，不是為了與別國搞你輸我贏的競爭。

他表示，我們希望美國尊重中國人民過好日子的權利，接受中國的發展。習近平主席強調，中美要相互尊重、和平共處、合作共贏。希望大家集思廣益，共同探討中美之間相處之道，推動中美關係早日重回正軌。

美方與會人士回顧美中關係歷史、展望未來，普遍強調美中應加強對話交流、增進瞭解互信。

美中政策基金會成立於1995年，旨在加強中美兩國政策制定者、政府官員和研究人員相互瞭解以促進中美關係發展。華盛頓州民主黨聯邦眾議員、眾議院「美中工作小組」共同主席拉森，美助理國務卿幫辦華自強，美前駐華大使芮效儉等出席本次網上年度紀念活動。