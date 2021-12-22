國泰投入再生能源締造新里程碑！國泰金控總經李長庚今宣布，台南七股頂山社區「後港國小頂山分校」的太陽能電廠將於12月底完工，電廠是由國泰金控員工透過「減重」競賽活動，每減1公斤、國泰就出資100元蓋太陽能板；經查核、執照核發後，頂山太陽能電廠預計明年中發電，國泰預計以每度電4至5元的價格購回自用，一年35至40萬元的購電費用將回饋頂山社區銀髮族，舉辦社區共餐、活動等，帶動社區永續共榮；這將是首宗金融業再生能源轉供購電(PPA)合作案設備的首例。

李長庚親赴台南頂山太陽能電廠設備完工典禮，他回憶起2011年在國泰世華銀行服務時，有廠商想利用休耕或廢耕的土地蓋太陽能電廠，太陽能板下可以種植有機農業、養殖漁業等，構想雖好卻沒有銀行要幫忙，但廠商的故事卻感動小時候有南投茶鄉生活經驗的李長庚，請國泰團隊研究太陽能光電融資的可行性，進而衍伸綠能創投、保險、投資等的可行性。

國泰金控邀請台南市政府、台南市政府教育局、台南市政府經濟發展局、後港國小、頂山樂活發展協會、睿禾控股、天泰能源、瓦特先生、成功大學、中山大學等策略夥伴一起見證「頂山太陽能電廠」設備完工；李長庚表示，雖然頂山太陽能是小電廠，卻是新的嘗試，可以活絡鄉里、又具公益性質，分享綠能公益如何創造多贏綜效。

由於電廠投資，來自員工減重的努力，李長庚以「燃燒脂肪、點亮世界」來形容頂山太陽能電廠的運作，它是個充滿潛力與故事的社區，希望有機會能夠讓它活化再生；國泰攜手來自不同領域、約10個策略夥伴，歷時3年完成台灣首宗金融業再生能源轉供購電(Power Purchase Agreement PPA)合作案。

國泰金控自2016年起開始以「員工減重、大地減碳、社會共榮」為宗旨，攜手多元策略夥伴發展綠能公益，2018年完成第一案位於屏東「陽光永久屋」的建置，而第二案座就是台南七股頂山社區的太陽能電廠，是綠能公益模式中少見的創舉。

國泰「大腹翁小腹婆」減重競賽截至目前已舉辦7屆，透過競賽鼓勵員工減重，7年下來吸引超過7萬人次的員工、眷屬、客戶參與，累計減重超過12萬公斤，其獨特的創新模式促成「員工減重、大地減碳、社會共榮」多贏綜效。

國泰將2019-2021年的捐贈金額作為太陽能屋頂基金，於進行建置點最小衝擊評估後，設置於後港國小頂山分校屋頂設置，太陽能板產生之綠電由國泰於未來20年內全數購回，發電收益由「頂山樂活發展協會」運用於頂山社區營造、推動長者健康專案「來呷飯」，鼓勵高齡長者走出家門，透過參與、互動和分享強化身心健康。

長期支持再生能源，國泰金在今年承諾接軌全球再生能源百分之百倡議「RE 100」，於2030年台灣據點全面使用綠電。國泰透過再生能源轉供購電協議（PPA）直接向瓦特先生購買「頂山太陽能電廠」的發電，將太陽能板所產生之綠電回購後自用，此交易型態即「電證合一」，於實踐企業永續行動中，助力國泰金控邁向RE100及能源自主之路。

台南市七股區頂山里里長陳博靜是促成此案的關鍵人物，3年來引頸期盼，終於看到太陽能電廠的設備完工；陳博靜表示，希望透過長者共餐活動，讓高齡長者走出家門，延緩頂山長輩的老化速度，提升頂山社區高齡人口的生活品質，今天是第一次試辦，效果非常不錯，許多平常不願意出門的長輩都來共襄盛舉。