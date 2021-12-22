台東縣金峰鄉嘉蘭國小22日舉行興建公共化幼兒園園舍動土典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉嘉蘭國小22日舉行興建公共化幼兒園園舍動土典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣金峰鄉嘉蘭國小22日舉行興建公共化幼兒園園舍動土典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

因應幼兒園空間不足及學生增收問題，台東縣金峰鄉嘉蘭國小22日舉行興建公共化幼兒園園舍動土典禮，預計明年10月完工，未來可收托2班60名幼兒。另縣府明年預計在建和國小等4校增設2歲專班、光明國小新設幼兒園，以滿足台東縣家長對公幼的需求。

手持著彩球，孩童們活潑地跳起舞蹈，未來將有更多幼兒能在此一同快樂學習。台東縣長饒慶鈴表示，嘉蘭國小原幼兒園空間不足，僅能收托15位幼兒，縣府特別請學校提出新建園舍的構想，教育處多次協助現勘，歷經多年規畫與尋覓興建土地，在與各界共同努力之下，縣府成功爭取教育部經費挹注並投入縣預算，以總經費2810萬元興建嘉蘭國小幼兒園，預計在2022年10月完工，屆時班級增設為2班共60人。

而新建的園舍為2層樓附電梯的建築，提供較完善的無障礙設施，教室共4間，設計概念以空間的開放與使用者的安全與多元運用為主要原則，並融入嘉蘭村美好風光景色及國小整體設計，落成後將是美感與實用兼備的特色建築，讓嘉蘭國小附設幼兒園師生有新穎安全的學習空間外，也能成為部落觀光的新地標。

縣府教育處說明，為提升縣內教保服務的供應量，照顧更多幼兒並減輕家長負擔，2022年預計在建和國小、復興國小、岩灣國小、初鹿國小等4校增設2歲專班各1班，光明國小預計新設置幼兒園混齡班1班、2歲專班1班。未來也將持續協助學校做好校園環境整建，提供全體師生安心安全的學習場域，讓家長更放心將孩子送到學校學習，共同創造三贏的教育環境。