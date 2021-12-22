中國外交部發言人趙立堅22日主持例行記者會。針對美方在日前召開的「民主峰會」宣布將設立專門職位「全球反腐敗問題協調員」，並設立「反貪汙基金」獎勵提供腐敗的外國領導人在美國藏有贓款線索的人。趙立堅表示，美國在反腐敗問題向來嚴以待人，寬以待己，從來不反躬自省，只會對他國說三道四，甚至打著反腐敗旗號，濫施長臂管轄，干涉他國內政。美方這種行徑完全是赤裸裸的雙重標準，是對國際法的公然踐踏，必然遭到世界各國的唾棄和抵制。美國才是洗白非法資金的「自助式洗錢機」。

趙立堅強調幾點：

第一，美國國內腐敗醜聞不斷。系統性、制度性腐敗積重難返。眾所周知，美式民主早已淪為少數富人才能玩轉的金錢遊戲。2020年美國總統選舉和國會選舉一共燒錢140億美元，美國政客在選舉時用承諾換取金錢，大肆砸錢宣傳，拿鈔票換選票，當選以後靠著政治遊說、政治獻金等合法賄賂，光明正大搞權錢交易，離任時通過「旋轉門」，在政界商界無縫切換、來去自如，這種全過程、全鏈條的腐敗，在很多國家都遭到嚴懲，在美國卻被披上合法外衣，美國搞合法腐敗、公開腐敗，令人不齒。

其次，美國在國際反腐敗合作領域扯後腿。美國作為《聯合國反腐敗公約》締約國，長期以來置國際道義和責任於不顧，對腐敗分子的犯罪事實裝聾作啞，視而不見，消極對待開發中國家提出的合作請求，甚至明目張膽為外逃嫌犯撐腰打氣，提供政治庇護，還阻撓外逃人員自願投案。

第三，美國是世界上最大的避罪天堂。美國是外逃腐敗和經濟犯罪嫌疑人最集中的國家，是腐敗資產的重要流入地，美國是世界上建立匿名空殼公司最容易的國家之一。據美國媒體報導，美國每年成立約200萬家匿名空殼公司，遠超世界其他國家和地區，美國已經成為洗白非法資金的「自助式洗錢機」。