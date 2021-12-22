李靚蕾昨（21日）替黑人、范范夫婦澄清他們跟王力宏沒有不正當關係，壓力瞬間落在徐若瑄身上，對此她今（22日）三度發文否認婚外情，看在執業律師王至德眼裡，卻是一篇不夠完美的聲明，建議她裝死或是直接提告比較好。

王至德在臉書表示，看完徐若瑄的第三篇聲明，很為對方感到焦慮，因為整篇內容都對目前情勢沒幫助，不理解她的公關公司怎麼會過關，「如果我是徐若瑄，而我真的跟宏宏有什麼不正常的關係的話，就算過了時效，我也一定裝死到底」，他認為李靚蕾可能已有王力宏的所有對話紀錄，若真有不倫，出聲絕對倒大霉，倒不如忍耐到明年暴風圈已走，就可以裝沒事。

「如果我跟宏宏也真的是清清白白，那我一定會直接提告」，王至德篤定地說，雖然李靚蕾沒有指名道姓，但依照線索和排除法，根本就「可得確定」，且提告的目的最主要是表態清白，讓外界知道自己不怕變成法院認證；提告之後，還要再寫一篇宣戰文迎擊李靚蕾，假設對方沒有確切的證據，應該就會開始打烏賊戰退縮了。

王至德感嘆，徐若瑄事到如今卻只發否認文，沒有任何提告的動作，難免會讓社會大眾猜測是不是有所顧忌，「嘖嘖嘖，怎麼看都不是一個聰明的危機處理方式呀......。」