李銘順（左）跟李銘忠過年將會在台度過。（羅永銘攝）

金鐘視帝李銘順今出席品牌活動，晉升服飾品牌總監，現居新加坡的他，近年事業版圖重心在台灣，疫情之下已來台接受過2次隔離，這趟預計待上7個月，過年會跟演員弟弟李銘忠在台灣度過，兄弟倆只能寂寞圍爐，也想找台灣的朋友「湊筷子」，一起蹭年夜飯。

過年期間李銘順的妻子范文芳、8歲兒子無法來台，家人分隔兩地的工作狀態，讓李銘順有感表示，這種模式任誰心裡都會不舒服，但還是得賺錢過生活，不過另一方面，他也沒有因為工作錯過結婚紀念日，兒子幼稚園最後1年的家長見面日，剛好能用視訊參與，算是沒有錯過什麼重要的日子。

李銘順的服飾品牌主攻高爾夫球運動裝，笑說自己的衣服注重有型，「球打不好沒關係，要帥」，他在台灣有跟巫啓賢、曾國城、洪都拉斯、動力火車等人打過球，稱大家都很強，也聽聞音樂製作人陳國華是最強的好手，希望有機會切磋，今年在台隔離時，他還在飯店自主練習高爾夫球的切球技巧。

另被問到王力宏的時事題，是否覺得王力宏小氣？李銘順謹慎回答說：「每個人都有自己的看法，但我不會發表意見，心裡有尺，但不會說，因為不適合，這時候不說是最恰當的。」