67歲男星克里斯諾斯（Chris Noth）因演出《慾望城市》（Sex and the City）而聲名大噪，日前卻被3名女子先後指控性侵，同劇女星莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）與辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）也陸續表態切割，沒想到如今又爆出他曾虐打舊愛。

克里斯諾斯1990年曾和名模貝弗利約翰遜（Beverly Johnson）交往，這段戀情於1995年結束，同年貝弗利約翰遜申請禁制令，並向外界表示：「基斯羅夫打我的胸部與肋骨，傷到我的肋骨，令我呼吸困難，又打我的臉與身體至瘀傷，受傷程度嚴重到需要就醫。」

貝弗利約翰遜透露：「1995年7月27日，他不斷恐嚇我的人身安全，1日打25次電話，要殺死我與毀我容，以及殺死我的寵物狗。」原先法庭批准禁制令，隨後改為雙方禁制令，要求他們雙方都不得向第三者誹謗對方，同時不得接觸、騷擾、襲擊、恐嚇、性侵、毆打、致電或影響對方安寧，離對方與其家人500碼以外。

克里斯諾斯日前被爆17年前性侵一名女性，當時女方在鏡子前遭到性侵，事後她的傷口血流不止，被緊急送到醫院，另外一名女性則是在6年前慘遭硬上得逞，在醜聞爆發後，克里斯諾斯的妻子Tara Wilson已經摘下婚戒，婚姻陷入危機。