嘉義市長黃敏惠就職滿三周年，今(22)日上午率市府團隊舉行「超越 嘉義市超越嘉義市」三周年記者會，本市議員、里長等貴賓共同出席，黃敏惠市長感性地說到，嘉義市資源很少很少，但是我們很拚很拚。面對嚴峻疫情、經濟低谷，我們卯足全力，推出一個又一個的解決方案；面對先天後天資源限制，嘉義市以創新、創意突破，建設不止步，讓市民以嘉義市為榮。「施政滿意度第一」是市民朋友的肯定，感謝大家看見市府團隊的努力。

在播放三周年影片之前，市長黃敏惠語帶感性地說，「幸福是什麼？幸福是承擔，是突破，是人民的笑容。用心傾聽市民的聲音，認真回應期待與需求。我們努力拚、不斷創新。嘉義市超越嘉義市，站上台灣的舞台，拚全世界。」

記者會播放《超越 嘉義市超越嘉義市－施政三周年成果影片》呈現市府一年來努力成果。(圖/嘉義市政府提供)

記者會中以片長15分鐘《超越 嘉義市超越嘉義市－施政三周年成果影片》，呈現市府一年來的努力成果。今年是驚濤駭浪的一年，疫情影響了全民生活，全國防疫優等生的嘉義市，不僅扛起雲嘉南醫療核心量能，確診數更是全國最低、疫苗涵蓋率數一數二；因為我們深知防疫做得好，是安定民心、恢復元氣的最重要基礎。

嘉義市在建設、經濟、文化及城市治理持續向前，獲施政滿意度全國第一。( 圖/嘉義市政府提供)

在疫情中，嘉義市的建設持續向前，甚至更快、更好。以設計導入城市治理，讓城市脫胎換骨：文化路纜線下地，讓「天際線」重現；民主地標噴水圓環換燈整修，以夢幻的七彩噴水迎接振興後的滿滿商機，再現嘉義市最美風景；鐵路高架、盧山橋與東義路改建、污水與雨水下水道建設、校園美化與舊校舍改建、公園特色化等，全速前進、建設不斷。

在黃敏惠市長的帶領之下，嘉義市再度扮演經濟復甦的推手，除各項紓困振興計畫助企業度寒冬外，更普發消費金2000元現金來「拚經濟、顧民生、搶商機」，寫下全台唯一的歷史。善用歲計盈餘、不舉債、不排擠預算，總計5.4億的消費金，已變成在地消費、刺激經濟成長的活水，更是產業轉型的基石，讓嘉義市快速地回歸日常、重現熱鬧滾滾商機火熱的榮光。

還有IKEA Hej全球首發行動商店，Volvo、詩肯柚木，以及投資30億的in89豪華影城紛紛落腳嘉義市，此外，國城建設取得最優申請人，投資26億嘉義市第一案公辦都更。國際國內知名企業看好的嘉義市，就是身為西部走廊新都心、雲嘉南觀光休閒消費中心的實證。不僅潮牌進駐青創店家遍地開花，在嘉義市每個角落發光發亮，年輕朋友駐嘉留嘉返嘉，大聲說出「真的有感覺這座城市一直在進步」、「我愛我的故鄉」、「就是喜歡在嘉義市生活」。

黃敏惠也提到，面對城市競爭，嘉義市不能被遺忘，不能被邊緣化，我們將設計思維導入城市治理讓軟硬體升級，以「文化新絲路」為核心、以家意-以城為家City as home為年度主題舉辦台灣設計展，藉由設計界的能量，凸顯嘉義市的價值與美好，讓世界看見嘉義市。

黃敏惠說，衷心感謝市民的支持與市府團隊的努力，我們將挑戰化為助力、用創新寫歷史，很榮幸在天下雜誌2021縣市首長施政滿意度暨幸福城市大調查榮獲施政滿意度全台第二，施政力指標中榮獲非六都第一名；經濟日報2021縣市幸福指數大調查，獲地方政府施政滿意度全國第一，幸福指數全國第二，這樣的肯定，是我們前進的最大動力！我們會更用心地傾聽民意，不斷努力，不斷超越，讓嘉義市超越嘉義市，站上台灣的舞台，拚全世界。