大陸藝人熱依扎有「小張柏芝」之稱，擁有甜美長相與姣好身材，2011年因演出陸劇《後宮甄嬛傳》「寧貴人」一角走紅。過去因性感的穿著經常被網友藉機攻擊，她也曾公開坦言患有重度憂鬱症及重度焦慮。熱依扎2019年因被網友稱是「露胸癖、用憂鬱症炒作」，讓她氣得反罵回去，雙方鬧上法院，近日二審結果出爐，她不但被判要賠償，還必須在微博道歉，讓網民黑人問號傻眼問：「誰才是被害者呀？」

熱依扎前(20)日晚間在微博發文，正式向網友「硬核豌豆」張某某女士道歉，並寫道：「法律面前人人平等，我也認知到，遇到問題不應該衝動，而應交給法律評定。作爲公眾人物，本人明白做好本職工作的同時，更要謹言慎行。」隨後工作室發出法院判決書截圖，透露法官認定雙方都有過錯，須互相道歉，並表示道歉聲明已獲得法院許可才發布。

「新疆四美」之一的熱依扎過去曾在《後宮甄嬛傳》飾演「寧貴人」一角。（圖／翻攝自優酷）

此前在2019年，網友「硬核豌豆」貼出熱依扎在機場穿著低胸小可愛的照片，批評熱依扎是「露胸癖」、「用憂鬱症炒作」，氣得熱依扎轉發回嗆：「我看看誰還來親自罵？我親自掛！想逼死我？咱一起死。」雙方鬧上法庭，法官認爲熱依扎作為公眾人物，卻發表煽動言論，教唆粉絲與網友霸凌，因此「硬核豌豆」的言論不構成名譽權意義上的誹謗。

熱依扎過去屢次以超尺度穿搭成為話題。（圖／取材自熱依扎微博）

判決結果出爐後，網友紛紛替熱依扎打抱不平，留言幫腔：「最不理解的是這個博主竟然作為一個女人，還對同樣是女性的人進行蕩婦羞辱」、「熱依扎好慘，素人當時就是嘴很髒啊」、「被人罵了，難道不能罵回去嗎」、「這個審判讓我疑惑？」、「誰才是被害者呀？」覺得法院這番「各打五十大板」的判決未盡公道。