上一波景氣走揚，有些開發商進場購置地上權土地推案，不少都鎩羽而歸，不過這波景氣推升房價後，北市又出現零星地上權個案，大安區的「虹耀今采」、「基泰大安」，近期揭露總共已經銷售38戶，成為北市近年少數順銷的地上權個案。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，地上權推案通常是房價高漲後出現的產物，因為沒有土地的所有權，僅有特定使用年限的權利，因此地價負擔相對便宜，推案時房價可能是周邊建案的7折左右，不過後來因為建物能不能分割與地價大幅上揚的問題，也出現不少紛爭，近年北市也很少見到地上權住宅推案。

根據實價預售揭露資料顯示，台北市的大安區有兩件地上權個案的揭露，「虹耀今采」訴求市中心近捷運站與金華國小、中正國中學區，預售實價揭露顯示該案已經有28筆交易，單價從每坪77.6萬元~93.7萬元，總價普遍落在850~1792萬元。

第二個地上權個案則是「基泰大安」，則訴求輕資產，地點靠近大安森林公園，買房不買地，實價目前已經揭露10戶，總價從1276~1768萬元不等，單價2樓以上則是每坪101~110萬元，明顯低於周邊新案行情。

曾敬德表示，雖然地上權小宅個案仍有特定的消費市場，但地上權在台北市還不會是主流個案，過去的北市地上權的銷售經驗，中大坪數的地上權對於消費者吸引力並不高。