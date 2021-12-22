太平洋房屋於12月22日新莊典華隆重舉辦「房仲菁英高峰會」，召集全台灣近千位太平洋房屋菁英頒發年度大獎。2021年在疫情影響下，不動產交易市場相對穩定，尤其在疫情解封後買氣大爆發。

太平洋房屋表現相當亮眼，相較2020年，年度TOP分店業績平均成長25％，並且單店業績突破億元；TOP經紀人業績平均成長33％；千萬經紀人突破雙位數，成長了83.3％；而新人獎的人數成長25％、平均業績也成長了32.6％，300萬以上經紀人人數成長28％。除了加盟店業績爆發之外，加盟店數也成長20％，持續朝向挺進200家。

董事長盧阿水在經營攻略中表示，央行預估2021年經濟成長率至6.03％，今年不動產交易市場在疫情解封後相對熱絡，建物買賣移轉棟數可望達到35萬棟，但內政部與央行推出各項政策抑制炒房，央行於12月16日公布第四度調整選擇性信用管制遏止囤房、囤地，有助房市良性健康發展。預估2022房市價漲量溫，全台交易熱度呈現北溫、中熱、南燙的趨勢。

太平洋房屋在後疫情的時期，在數位資訊平台上加強建構，從年中影音賞屋的推動，到引進業務開發及銷售工具、並且全面升級店務資訊系統，再透過全台密集的教育訓練，實際幫助到加盟店業績成長，在人源、房源、客源三方面面俱到，因此太平洋房屋各店業績都逆勢成長20％~25％，展望明年全台加盟店數將上看200家。