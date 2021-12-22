CIP彰芳暨西島離岸風電計畫與世紀風電為了提升現行本土供應鏈業者之技術量能，一連舉辦三場的『水下基礎專案管理』研討會。

CIP表示，在水下基礎製造技術研討會上，彰芳西島計畫與世紀風電針對銲接技術、防蝕塗漆、以及環安衛要求等與製造供應直接相關之面向進行經驗分享。台灣風力發電產業協會理事長林秋豐也到場致詞。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，這一路走來彰芳西島計畫不遺餘力地協助世紀風電，安排專業且有經驗的技術人員駐點台北港，在銲接、防蝕塗層及環安衛等面向，及時給予技術指導。在正式開工前及製造初期，彰芳西島計畫即向世紀風電進行製造與防蝕的培訓，並聘請第三方單位進行工廠稽核，點出各項問題，讓承包商有機會改善，以確保品質無虞。

許乃文說，正式製造階段，世紀風電發現套管式水下基礎之設計圖面及規範與傳統鋼構業差別甚大，無法立刻一步到位地執行業主要求。因此，彰芳西島計畫開始帶著世紀風電一起看設計圖面及規範，協助他們了解問題以及研擬解決方案，使世紀風電能在水下基礎裝船出海前改善大部分的偏誤，大幅降低後續出海修復所需之鉅額費用。世紀風電的林明宏策略長也回應，過去兩年多執行彰芳西島水下基礎供應專案的過程中，不管是彰芳西島計畫或是金工中心都給予很多幫助，世紀風電也是帶著本土下包商邊做邊學，將在彰芳西島計畫經歷的困難分享給下包商。

台灣風能協會簡連貴理事長說，現在的努力都將為第三階段的水下基礎國產化打下良好的基礎。由於水下基礎各部件所需之設備及人力不盡相同，因此若決定要投入離岸風電水下基礎的供應鏈，一開始就需對於自身要供應之產品範疇有清楚的定位，並以此發展相對應之設備及人力，進而建置具體的製造能力並達成較好的經濟規模。