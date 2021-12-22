Omicron變種病毒興起，對台灣雖未帶來顯著影響，但民眾仍不敢鬆懈，在與民眾生活最相關的飲食上，零接觸支付已成為新趨勢，八方雲集為了防疫著想，秉持「美食停不住，付款零接觸」的精神，在今年10月1日即與華南銀行共同推出台灣Pay消費單筆滿百送真傳紅茶活動，在活動大受好評與網友紛紛推薦下，現在決定再加碼。

推出「八方美味台灣PAY 提倡振興好康再加碼」活動，即日起至12月31日止，民眾在八方雲集參與門市選擇以「台灣Pay」方式付款，單筆消費滿100元(含)以上者，除送紅茶外，還可再享10元事後現金回饋。除協助八方雲集各門市刺激買氣外，更可回饋長久以來支持華南銀行與八方雲集的消費者。

八方雲集為了讓民眾享受更便利的行動支付服務，大力推動各個加盟門市加入台灣Pay收款的行列，目前北中南大部分門市都可用台灣Pay收款，讓消費者在享受美食之餘，還能達到付款零接觸及享受超值優惠。

台灣Pay鼓勵民眾運用行動支付，歲末年終推出多檔超值優惠回饋，送客戶大紅包，讓民眾「Pay to earn」，除了在八方雲集消費的10元加碼回饋外，於大龍市場消費亦可享30％現金回饋及環球購物中心iMall會員消費當日滿500元以上即可獲得100元電子商品禮券等，接力為民眾省荷包，同時帶動店家加入行動支付的行列，創造零接觸支付生態圈。

華南銀行響應政府政策也支持店家，自110年10月8日起至111年4月30日的振興五倍券消費期間，免收原本店家使用台灣Pay金融卡及信用卡收款的手續費，讓全台使用台灣Pay收款的店家均享有零手續費優惠，且店家不須另外購買設備，僅須使用一張QR Code立牌即可收款，鼓勵店家加入零接觸支付的行列。

華南銀行與大龍市場、日藥本舖、丁丁藥局等店家共同合作，舉辦多檔台灣Pay優惠方案，消費者只要於活動期間至前述店家使用台灣Pay消費，可以享受店家專屬優惠，最多可享7折優惠，想賺好康的民眾要搶要快。馬上使用「台灣Pay」，立刻把手機變錢包。