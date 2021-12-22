中油公司探採事業部採油工程處今年年8月6日通報原能會，於苗栗地區執行天然氣探井電測作業時，發生探測器卡阻於地下約2800餘公尺處。該探測器內含2顆銫-137及1顆氚-3等3顆放射性物質，8月至今共打撈5次均未順利回收。

原能會表示，銫-137及氚-3為原能會列管之登記備查密封射源，皆屬國際原子能總署射源風險分級最低等級之第五類低風險射源，接獲中油通報後，即要求中油公司確保環境輻射安全，並應積極進行設備故障排除作業。

原能會指出，經評估卡阻地底之射源無腐蝕洩漏或破裂之虞，應對民眾與環境無輻射安全風險之疑慮，已派員至現場監督故障排除作業進行，定期執行環境輻射偵測，確認作業場所周圍環境輻射均屬背景範圍，採油工程處於故障發生至12月中旬期間，共執行5次電纜打撈之故障排除作業，惟因技術問題迄今未能順利回收射源棒。

原能會表示，依「游離輻射防護法」規定，放射性物質之機具若未於6個月完成修復，原能會要求應申請射源停止使用，中油公司已完成射源停用申請，也將持續要求中油公司參考國際作法，採行更先進之鑽機打撈工法進行射源打撈，並做好完善之打撈計畫。