上季HBL高中籃球甲級聯賽第4名東泰高中，110學年新賽季複賽首戰，以80比49輕取強恕高中，高三主力中鋒胡晉豪個人繳出21分、23籃板「雙二十」成績單，打出本季聯賽前三中鋒的氣勢。

胡晉豪表示，這是自己HBL聯賽個人首度雙二十，在學長們畢業後，今年換他們接棒，希望延續上季晉級到4強的成績，胡晉豪也給自己設定每場雙二十的目標，對於首戰就達標，他說：「很開心，但也覺得這個雙二十質量低一點點，希望面對能仁家商、光復高中、高苑工商等強隊也有相同數據，我也才會更加滿意。」

高三才第一次踏上高雄巨蛋，胡晉豪坦言相當新奇，「之前預賽在台北市立體育館空間感感覺比較小，高雄巨蛋一踏進來就有種壓迫氛圍。」

198公分、92公斤的胡晉豪身材瘦高，認為還要更堅持教練開出的飲食菜單，讓自己可以將身材再練得更厚實，「本季除了放眼場場雙二十，每場阻攻也要2、3個，想爭取本季聯賽籃板王、阻攻王！」

東泰首戰雖然大勝，教練高丁國柱指出，球隊此役有些發揮還不是很理想，但早點發現問題也好，能夠儘早調整好狀態，「能夠分組前三直接晉級8強是很好，但比賽無法預料，重點還是球隊自己先調好，就算屆時要打外卡也不用怕。」