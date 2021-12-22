台中市44歲陳姓女子當天駕駛自小客車轎車欲左轉，在路口與溫姓女騎士發生碰撞，雙雙送醫救治。（摘自爆料公社）

台中市44歲陳姓女子18日上午11時43分許，駕駛自小客車轎車沿北屯區崇德路行駛，行經崇德九路口欲左轉，當時為綠燈，剛好對向車道也有準備左轉車輛，疑似擋住陳女視線，與行駛外側車道的24歲溫姓女騎士發生碰撞，造成小客車陳女手腳擦挫傷，女騎士口腔受傷、腳部骨折，送醫救治，無生命大礙。

台中市警第五分局指出，當天接獲民眾報案，在北屯區崇德路、崇德九路口發生A2交通事故，自小客車駕駛陳姓女子當時沿崇德路由崇德十路往崇德九路（北往南）方向行駛，行經事故地點時，左轉崇德九路，剛好與沿崇德路由山西路往崇德十路（南往北）方向行駛，騎普通重型機車、溫姓女騎士，雙雙於路口發生碰撞。

台中市警第五分局交通分隊長陳彥丞指出，經酒測，雙方均無飲酒情事，肇事原因移請交通大隊事故處理組研判。並呼籲，用路人行經路口時要遵守交通安全，轉彎車要禮讓直行車，待視線較好的時候再左轉，那行經路口盡量減速慢行。