長庚大學USR計劃推動「客製化鞋墊」照護評估，讓長輩可以舒適行走，增加行動力。（校方提供）

長庚大學22日中午舉辦大學社會責任（USR）實踐成果展開幕式，今年受到疫情影響，USR團隊仍然繳出亮眼的成績單，無論是行動醫療、客製化鞋墊照護評估皆有更進一步的成果，同時還催生了庇護性飯糰餐車，共同建立身心障礙者的就業環境與社區共融，成果豐碩。

長庚大學USR計劃連續4年獲得教育部補助，累計金額超過2800萬元，今年以「百花盛FUN • 深『庚』茁壯」為主題策展，地點設在第二醫學大樓國際會議廳外側，校長湯明哲與眾多校內主管、校內外計畫團隊貴賓出席參與。

現場成果涵蓋「預防醫學健康照護」、「在地文化保存再造」、「弱勢族群社會支持」等三大面向。其中「偏鄉與人口老化社區健康照護體系建構」計劃成果影片，還獲得教育部2021 USR Online Expo最佳主題秀影片，從102支影片中僅選出12支，能脫穎而出非常不容易。

「USR真的有協助到社區！」團隊成員談起「客製化鞋墊」照護評估時有感而發表示。他們調查場域所需時得知，復興區有許多長輩因為長期務農且「忍功了得」，導致行動力受到影響，因此由物理治療系師生組成專業團隊，在陳鴻彬業師的協助下，前往原鄉為長輩量身訂製專屬鞋墊，反應極佳。

在此過程中，在復興區開業的醫師高揚威，轉介一位深受義肢不合腳所苦的民眾給師生團隊。他們發現，該民眾為了能舒適行動，竟然不得不穿上20雙襪子來配合義肢，在陳鴻彬業師幫忙調整後並提供衛教後，才有了改善。這讓團隊注意到場域對於輔具的多面向需求，未來將結合課程持續深耕，建立完整的輔具教育體系。

此外，職能治療學系李冠逸副教授則與秧風工作坊合作，安排相關業師加入，共同催生了「禾飯糰」餐車，希望為身心障礙者打造與社區共榮的就業環境，開幕式時，先送上飯糰讓參與開幕式的貴賓品嚐，近日也將開幕。能夠從無到有打造出庇護性餐車，創造就業機會，一路陪伴並提供專業協助的師生與業師們都感到很高興，也送上祝福。

這次展覽集結各團隊豐富的實踐成果，傳達USR計畫的核心理念，也介紹聯合國永續發展目標SDGs與長庚大學相關成果，因此主要以環保、可再利用之循環展示櫃布展，期待能落實永續精神。期許更多師生投入實踐社會責任的行列，一同深耕在地、攜手地方、共創改變，擴大長庚大學的社會影響力。

USR辦公室表示，這次展覽期間，現場有小紀念品與安排抽獎活動，獎品包括限量泰雅特色禮品「馬告竹製研磨罐」，這是USR計畫老師劉英傑輔導的「原竹」團隊所設計。這次展期將持續到明年1月7日，歡迎師生及有興趣的民眾踴躍前往參觀。