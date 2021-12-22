李靚蕾21日在微博發文，替好友陳建州、范瑋琪說話，澄清這兩人和王力宏沒有不正當關係，沒想到此舉卻把焦點拉回徐若瑄身上。對此律師林智群幫徐若瑄想了解套方法，要不直球對決，進法院用證據說話，要不就躲在角落等風暴過去。徐若瑄稍早也第三度為自己發聲，「我會委由司法處理」。

林智群今(22日)在臉書談王力宏婚變之事，認為如果徐若瑄自覺被流彈打到，最好的處理方式不是要王力宏幫忙澄清，因為他都黑了，澄清沒人會信，也不是要李靚蕾幫忙澄清，因為不太可能，而是直球對決，要求李靚蕾在下午3點前道歉，不然直接提告誹謗。不過這是要很有把握李靚蕾的影射是不正確的，或賭李靚蕾手裡沒貨，一進法院就是真槍實彈用證據說話了。

林智群接著表示，但是如果沒把握，那現在躲在角落等風暴過去，反而是正確作法，畢竟信者恆信，不信者恆不信，粉絲還是會相信你的，而躲在角落，李靚蕾也不會再補刀了。並強調「公關處理一定要明快」。

有網友表示疑惑，「李靚蕾沒指名道姓只有影射，告得成毁謗嗎？」，林智群解答，「告，是一種氣勢，一種姿態，法律上未必可以成立，但公關考慮的因素更多」。

而稍早徐若瑄也第三度聲明，這件事讓她看清誰才是真正的朋友，並鄭重表示沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是大家口中「介入別人婚姻的第三者」。也強調這是最後一篇，「如果再有後續，我會委由司法處理」。