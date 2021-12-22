17LIVE招牌直播節目《17瘋開箱》日前由林莎和粿粿率隊17人氣LIVER前往新北消防八里分隊，為大家開箱「火場的勇士」進行一場新北消防發爾麵大挑戰，透過鏡頭帶大家挑戰消防員日常訓練必經的各項關卡，並在遊戲搶答中帶給大家正確消防常識，吸引大批觀眾上線互動留言、送禮、按讚，再攀《17瘋開箱》收視熱度新高點。

林莎和粿粿搭擋主持，與沐容Alice、林先生Duke、林俞汝annie、權拳等4位17人氣LIVER分組2隊體驗消防員辛苦的各項關卡，消防教官團則有已在消防隊服務11年的保長坑訓練中心林定豐教官，及4位新北消防形象月曆明星-劉家權（曾搶救中國化學合成高儲槽受困者）、楊孝仙（現職空服員並任新北消防救護志工）、鄭元凱、黃俊霖等四位協助教學及幫助兩隊闖關，賽制配合消防員打火的秒必爭，以所有關卡合計花費時間較少的隊伍獲勝。

瘋任務重頭戲「火神的對抗終極營救」兩隊各派組員穿上全套裝備跟隨學長們進入「閃燃櫃」，在學長撲滅火勢時搜尋暗藏的貼有17瘋開箱標誌物品，兩隊各先派出權拳和林先生Duke挑戰魔鬼關卡，林先生意外迅速達成任務，搜救能力受到肯定，他說：「火場的世界真的不一樣，真的完全看不清楚，而且我現在消防衣裡面都是濕的，連腋下都是濕的，我現在是濕腋男。」

林莎和粿粿為爭取加分，進行一輪閃燃櫃任務挑戰，粿粿出來後說：「真的很不容易，太重了舉步維艱，太辛苦了，我們進去只是在不會碰到火的地方找東西，他們在火場可能要在很艱辛的位置找人，真正的打火英雄真的很強。」林莎也說：「真心覺得消防員是一個很偉大的職業，他們平時都在接受刻苦的訓練，只要一遇到火警時，立刻不畏烈火衝向最前線，第一時間將危機排除，真的很令人敬佩。」

新北消防月曆迄今已推出第14年，2022年月曆以溫暖、活力為主題，創新與毛小孩及工作犬共同拍攝，防疫期間消防人員也不斷自主訓練，鍛鍊健美等級肌肉線條，今年「2022新北消防形象月曆」獨家與全家便利商店合作販售，這次月曆銷售所得扣除成本後，將會全數捐入好日子愛心大平台，幫助更多需要幫助的人。