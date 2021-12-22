遠東商銀發行2022年月曆《台灣美術館巡禮》，繼獨立書店、藝術家故居等主題之後，再一次以藝文為主題，邀請客戶共訪臺灣美麗的角落，該行總經理周添財參觀台灣文化協會百年大展，欣賞本土美術大師黃土水於一百年前創作的雕像「甘露水」，在塵封半世紀後首度開箱，對於新的一年即接來到，他希望疫情早日結束，國人多多走進美術館，一探美的世界，讓美事在新的一年踏實成真。

遠東商銀表示，新年月曆一覽全台12座美術館，其中有40年前經濟起飛年代矗立的臺美館及北美館，兩座美術館均為當年十二大建設之文化建設的代表作，具有引領時代向上提升的指標意義。也有前官廳、老銀行等舊建築變身的嘉義美術館、宜蘭美術館、新竹美術館等，立地人潮聚集的舊城區，使美術置入常民的生活。

世界許多一流大學都擁有自己的美術館，台灣也未缺席，北師美術館及亞洲大學現代美術館無論是建築還是策展實力，都展現美學的高度與實驗的先驅精神。還有大隱於南投九九峰下的毓繡美術館，專注寫實藝術，為在地私人美術館的新座標。

周添財指出，值此數位時代，該行每年印製大型掛曆，除傳達紙本月曆的溫暖年節祝福，也滿足店家、企業、高齡長者及藝文愛好者的使用需求。掛曆在設計上除置入人文美學主題，也不忘日期標示佐以充足的手寫空間，以符合月曆記事的基本功能。這次月曆更利用每月版面置入「美術咖養成記」，以美術館在當代的12項公共功能及12個親近藝術的個人態度，倡議生活美育的樂活觀念。

周添財說，遠東商銀將在2022年春天歡慶30周年，日前嬋連BSI企業永續韌性卓越獎、台灣企業永續獎等ESG獎項，並將自本月起推動30項全新的ESG行動計畫，由成立企業永續委員會及簽署TCFD等治理行動領頭登場，為30周年慶先行暖身，迎接全方位實現ESG的一年。