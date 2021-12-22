家福公司及玉美生技在2020年7月至10月間在家樂福線上購物網站銷售「楓康蘆薈護手手套（尺寸：M）」，公平會認定為是商品廣告不實，並處家福公司、玉美生技各新台幣5萬元罰鍰。

公平會表示，家福公司及玉美生技自2017年10月在家樂福線上購物網站銷售上述商品，商品原為台灣製造，但是從2020年7月開始玉美生技改為供應中國大陸製的商品給家福公司銷售。

公平會指出，家福公司也自承從2020年7月15日至10月16日所銷售商品並非都是台灣製造，但是，家福公司及玉美生技在這段期間仍在廣告刊載「台灣製造」及「產地：台灣」，廣告表示已與事實不符，足以引起一般大眾對商品製造地產生錯誤認知或決定，違反前述公平交易法規定。

公平會呼籲業者，商品的製造地是影響消費者作成交易決定之重要參考因素，倘若銷售商品的製造地已有所變更，而之前商品仍有庫存，而欲同時銷售不同產地的新舊商品，應即時檢視修正廣告內容，充分揭露相關資訊以確保與實際情形相符，以免觸法。