主計總處今（22）日公布11月失業率，隨著經濟活動持續回溫，11月失業率趨緩，季調失業率3.71％創下近三年同月最低，但就業人數、因公司業務緊縮而失業的人數、周工時未達35小時人數都還是高於疫情前，顯示疫情的影響還在。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，這幾個月隨著經濟活動回溫，勞動市場與疫情前的差距持續縮小，11月失業率3.66％已連五個月下降，而「經季節調整」的失業率3.71％更已和疫情前的水準相當，且創下近三年同月最低。

陳惠欣指出，雖然失業情況續呈改善，但從就業人數、因企業歇業或業務緊縮而失業的人數、以及因經濟因素致周工時未達35小時的人數還是高於疫情前，例如就業人數就比疫情前（四月）少了4.7萬人，這反映疫情對勞動市場的影響還在。

展望12月，她表示，由於耶誕節等節慶因素會帶動就業，失業率可望持續續降低，依近五年統計，失業率會比11月下降0.04～0.08個百分點，勞動市場的情況可望繼續改善。