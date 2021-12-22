警方前往翁嫌住處攻堅搜索。喝令在場嫌犯趴下。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方將翁嫌等16人逮捕送辦，翁嫌遭羈押禁見。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

46歲翁姓男子與多個假投資詐騙機房合作，指揮旗下成員收購人頭帳戶，將詐團騙來的錢存入後再層層轉帳，至虛擬貨幣平台購買泰達幣等虛擬貨幣洗錢至海外。刑事局破獲以翁嫌為首的洗錢水房，赫然發現翁父也充當車手，胞姐負責藏匿虛擬貨幣錢包，將翁嫌等16人拘提到案，初估詐團在短短兩周內即得手上千萬元。

刑事局偵二大隊日前接獲遭假投資詐騙被害人報案，遂與台北市警局、鐵路警察局、新北市警局、台中市警局等單位共組專案小組，報請台北地檢署指揮偵辦。

警方調查，翁嫌以虛擬貨幣幫詐團洗錢，不但一年就建立起口碑，不少詐團找他合作，翁嫌事後可抽取12％至16％不等的酬勞。此外，翁嫌偶而也會派車手協助提領贓款，甚至連老父都充當車手。

專案小組發現，翁嫌的水房分布於北市、新北市、桃園市、新竹縣等地的社區大樓，每隔一段時間即迅速搬遷，以躲避警方查緝。警方自10月中旬起，兵分多路發動三波查緝行動，直搗翁嫌住處及水房據點6處，搜索、拘提翁嫌等16人到案，查扣現金129萬6700元、泰達幣2萬4739顆、價值70餘萬元、SOL幣29.97顆、價值14餘萬元、手機、電腦、存摺35本等贓證物，翁嫌經檢察官複訊後，聲請羈押獲准。