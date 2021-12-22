僑泰高中教師葉慧雯到中港高中受獎，同時分享她經營班級的理念與成果。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

致力於推動品德教育，台中市僑泰高中展現成果。該校教師葉慧雯以「努力點亮每個星球」為理念，關懷憂鬱症、拒學及逃家的孩子，獲今年台中市品德教育典範標竿評選班級經營類高中組金質獎；另該校教師蔡佩樺獲國中組金質獎、胡雯俐則獲高中組銀質獎。三名老師今天到中港高中受獎並分享班級經營成果。

僑泰高中指出，獲高中組金質獎的葉慧雯若發現班上有憂鬱症、拒學、逃家等特殊狀況孩子，她不計較過去，會以愛心和耐心陪伴學生，並以「生活教育」為核心，陶冶學生成為獨立、負責且有溫度的人。她說，期盼學生們未來能以溫柔敦厚的品行迎接未來種種挑戰。

同樣獲金質獎的蔡佩樺則是教導資賦優異的學生「除學習知識，更學做人態度」，帶領學生打破自我中心、強調團隊合作，她說，教育不只教書，也須「教好人」，希望能繼續透過親子、親師、師生黃金鐵三角一起為孩子努力。

另獲銀質獎的胡雯俐以「寬容」與「等待」作為帶領班級的起點，重視學生反思力及自主性，也強調感恩的重要；她在疫情期間帶領學生討論、策畫，並製作手工肥皂回贈縫製口罩套的流行服飾科同學，藉以讓學生能懂得珍惜他人的付出並加以回饋。

僑泰高中校長温順德表示，僑泰長期致力於落實品格教育，多年來獲獎無數，不僅榮獲教育部品德特色學校、台中市品德標竿學校獎項肯定，近5年來推薦14名老師參加班級經營典範標竿評選，共獲9金5銀；特別感謝每位為教育付出的師長，將攜手打造有品、有溫度的校園。