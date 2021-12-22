新北市議員陳明義對侯友宜舉起拇指直呼讚。（戴上容攝）

過去沉積違章建築的地方，如今煥然一新，植上綠樹，令侯友宜直呼感謝市府團隊（戴上容攝）

侯友宜上台後先深深一鞠躬，感謝各商家的配合。（戴上容攝）

五股垃圾山過去非法棄置垃圾與違章建築林立，新北市長侯友宜上任後，推動都市計畫「發布前試辦計畫」，積極改善環境，拔除五股垃圾山惡名，翻轉為「五股夏綠地」。侯友宜22日赴五股參加成果發表感恩茶會表示，他做事不為選票考量，「五股夏綠地」第二階段將是啟動「五股都市計畫」。

侯友宜22日赴五股參加成果發表感恩茶會，各局處首長、新北市議長蔣根煌、市議員陳明義等人，以及在地各廠家代表出席。城鄉局以簡報報告五股垃圾山過去違章林立狀況，以及市府團隊積極改善後的狀況，後由廠家代表逐一上台發表感言。

侯友宜上台後先深深一鞠躬，感謝各商家的配合。他表示，他是來做事的，不是拚政治，上任後他與各局處討論延宕30多年來的五股垃圾山問題，市府團隊最後以「試辦計畫」依法解決五股垃圾山沉痾多年的問題。過程中，困難重重，有許多稽查人員被攔車，面對惡勢力，他絕對挺同仁、絕不讓步。

「誰敢碰我的同仁，就要負起責任」侯友宜說，在警察局等各局處同心協力的努力下，2年多來終於解決了五股垃圾山各項違法的問題，這邊677個廠商，只要願意改變，就可以改變，大家共同來照顧這片土地，尤其五股是大台北的中心點。

「我做事沒有選票考量！」侯友宜說，人生不是為選票而活，這兩年多來，他以新北市團隊為傲，五股夏綠地的責任還未了，綠能、光電，環境優化都還要繼續做，之後更要啟動地主殷殷期盼的「都市計畫」，預計明年送審到內政部，讓大家一起創造不可能。

「說句老實話，我繳稅繳的很爽！」權重機副總經理曾立榮表示，感謝市府輔導合法，沒想到五股垃圾山可以在短短2年內，翻轉成現在的五股夏綠地，只能給予一個字「讚」，這次的改變讓我們業者在工作上更加有效率，企業形象、環保衛生也大幅改善，從非法陰暗面翻轉成向陽明亮面。

城鄉局長黃國峰補充，昔日五股垃圾山範圍內總計有677家廠家，總計有157件申請案核准並取得合法使用，廠家業者也在今年9月底前全數完成廠區環境及建築物的改善工程，留設出綠化空間，未來全區將釋出近61公頃的綠化面積，提升整體環境品質。