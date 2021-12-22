基隆八斗子漁港碧砂泊區觀光地標「海功號」船體腐蝕嚴重，各單位研議後，於20日進行拆除。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆八斗子漁港碧砂泊區觀光地標「海功號」，為我國第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，迄今已有50年歷史，因船體結構多處嚴重鏽蝕及穿孔破洞，具安全疑慮，經各單位研議後，於20日進行拆除，但有文史人士陳情希望保留，目前暫時停工，文化部、漁業署計畫24日至現場會勘。

漁業署表示，「海功號」1975年7月下水，從事漁場探測及海洋生態資源研究，是台灣第一艘前往南極探險及捕撈磷蝦的研究船，歷經18年航海歲月，於1993年1月除役、1998年安置在基隆八斗子漁港碧砂泊區作為觀光地標。

漁業署說明，海功號船身為金屬結構，雖有定期維護，但長期放置海岸邊，受海洋環境及風化影響，船體結構多處嚴重鏽蝕及穿孔破洞，基於維護公眾安全，2019年邀集相關單位研商，朝報廢拆除方向進行，另為紀念其輝煌紀錄，拆除後，將保留重要組件，包括螺旋漿一座及錨兩座，並將原址規畫為展示公園。

基隆區漁會總幹事陳文欽指出，今年7月6日海功號的雷達塔經強風吹襲掉落，所幸無人受傷，為避免發生危險，漁業署、基隆市政府、海科館等單位一同開會討論，認為有公共安全疑慮，於20日進行拆除工程，目前已拆五分之一船體，但當天突然接到上級指示要求緩拆，因此先停工。

據了解，有文史人士陳情希望保留，文化部、漁業署計畫24日至現場會勘。不過，陳文欽認為，海功號的船身、甲板都已生鏽腐蝕，有些設施也有傾斜問題，已難以挽救，希望依計畫拆除。基隆市長林右昌則說，此業務不在市府，但仍會持續關心。