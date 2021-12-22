迎接耶誕節，不少人都準備玩交換禮物，但有網友跟上時事，在網路發文要收購王力宏二手CD，要當作「惡魔禮物」送給友人，貼文一出笑翻一票網友，也有不少人回覆要脫手賣出。

原PO在PTT台南板以「徵王力宏CD」為題發文，表示自己準備交換惡魔禮物想跟上時事，願意出價100元買任意一張王力宏二手CD，「即使已經不能播放也收」。

原PO惡搞讓不少網友笑翻，紛紛留言「有什麼深仇大恨，要這樣弄對方」、「這好有梗，好好笑」、「為抽到的人感到可憐」、「昨天看到贈送版有人在送」、「去跳蚤本舖那種二手店說不定有」、「天啊！我想明年沒人敢找你交換禮物，手段太凶殘了」。

也有不少人順勢留言徵收王力宏CD，「借樓同徵，台南東區」、「同徵！還在煩惱地獄禮物不知道要送什麼」、「有多的請賣我，意者站內」。還有網友想像收到王力宏CD真的會傻眼，「如果我收到，我一定燒毀」、「收到馬上地板摔爛」。