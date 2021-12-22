為了解風雨球場未來施工狀況，市長魏嘉賢到場聽取蘇建榮建築師及其事務所人員說明。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

中山公園目前有兩座籃球場，以及一座網球場，風雨球場的設施則是蓋在籃球場。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

鄰近花蓮火車站中山公園球場，因缺少遮蔽，在市公所爭取下，市區首座「風雨球場」12月完成招標作業，待建築機關建照開工備查後即可動工，預計工期360個日曆天，市長魏嘉賢表示，風雨球場完成後將是花蓮市醒目地標之一，在確保工程品質下，全力趕進度，希望在明年儘早完成，開放青少年市民朋友使用。

中山公園風雨球場興建工程，由鈺翔營造有限公司以3720萬元得標。市長魏嘉賢表示，中山公園由於受到公園用地使用規定，園區內少有遮蔽建築物，為提供風雨活動使用，市公所向客家委員會提報計畫（禾埕專案），獲補助2970萬元。

因建管法規定必須單獨設置廁所、滯洪池，以及為了完善使用功能增加看台遮雨棚、夜間照明、停車位及景觀工程等，預算金額提高，市公所爭取縣議員魏嘉彥、鄭寶秀、黃振富、葉鯤璟、周駿宥、田韻馨、黃馨、哈尼•噶照建議款補助220萬元，以及代表會副主席李振瑋，代表蔡翼陽、謝豪杰、蕭民隆、陳惠卿、江如玲、黃達祥、平島•部定等人建議款94萬7700元，加上公所自籌約800多萬元，終於湊足完成經費辦理發包。

魏嘉賢表示，中山公園目前有兩座籃球場，以及一座網球場，風雨球場的設施則是蓋在籃球場。這座風雨球場完成後將會是花蓮市醒目的地標之一。市代會副主席李振瑋說，代表會建議市公所參考國內外風雨球場外觀的色調或注入藝術風格，期盼明年完工後可以成為大小朋友最喜歡的運動場所。

花蓮市中山公園基地面積為2萬2572平方公尺，鄰近圖書館、火車站、旅宿設施，為外地旅客必經之地，亦為花蓮市居民運動、休閒生活場地。

內部活動場域結合運動、休憩、藝術、音樂及人文的多功能空間，園區內設有網球場、籃球場、兒童遊具等設施，曾舉辦過原住民傳統射箭暨槌球比賽、阿美族歲時祭儀等活動，不定期也有草地音樂會在此舉辦。